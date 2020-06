Quieren abrazos papás que estarán lejos de sus hijos por la cuarentena

Ciudad de México.- En marzo, su vida dio un giro de 180 grados. Félix Iván Barajas Calderón dejó a su familia para irse a vivir solo. Como médico del Hospital Civil Juan I. Menchaca estaría en la Unidad Covid-19 y no quería poner en riesgo su mayor tesoro: sus hijos.

"Te llega la preocupación, te llega la depresión, te llega todo. Trato de verlos los fines de semana porque se necesita esa energía", comentó.

Esos días se presenta en su casa con careta, cubrebocas N95, guantes y no tiene contacto con nadie ni nada, va de donde vive a su hogar en carro, sin exponerse.

"No hay besos y pues bueno, no le niego el abrazo porque me partió el corazón cuando se los negué la primera vez, pero es una necesidad de quererlos besar y abrazar, pero no se puede", lamentó.

Fue difícil explicar a sus hijos de 4 y 3 años los motivos por los cuales ya no va a la casa.

Solo por videoconferencia

Las visitas semanales terminaron. Todo contacto se limita a videoconferencias y llamadas telefónicas. La Covid-19 canceló toda convivencia presencial con sus cuatro hijos.

Diego Hernández Velázquez es especialista en Medicina Interna, Neumología y Terapia Intensiva, está en el primer frente de batalla contra el coronavirus, en un hospital particular y desde que llegó la enfermedad tuvo que aislarse de sus hijos.

Como papá divorciado no compartía el mismo techo, pero sí estaba con ellos cada fin de semana, pero desde marzo no los ve. "Los dos más grandes (Alejandro y Rafael) lo han tomado bien, no hubo ningún problema, pero con los más pequeños (Isabela e Iker de 8 años) sí, están un poquito más confundidos, no entienden muy bien qué pasa, quieren ver a su papá, quieren saber que su papá está bien".

Teme no ver nacer a su hijo

Ricardo Hernández es un papá en proceso. Justo cuando empezó la emergencia sanitaria por Covid-19 en Jalisco se enteró que su esposa estaba embarazada. Poco duró el gusto de platicar con su pequeño en el vientre de su madre o ver, con ayuda de un ultrasonido, cómo se desarrolla.

Él es el jefe de Enfermería en la Unidad Covid-19 del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y tuvo que aislarse de sus seres queridos. En un principio, recordó, fue un aislamiento dentro de casa. Compró un colchón inflable, su plato, vaso y cubiertos y evitó todo contacto físico con su mujer y su madre.

Vivía en la sala de su casa. Pero hace 15 días, cuando la pandemia entró a una fase crítica, tomó de decisión de enviar a su esposa a vivir con sus suegros y a su mamá a su pueblo natal, en Atenguillo. No quería tomar riesgos sobre todo porque labora en un área donde los virus quedan suspendidos por horas.

'Es mi mayor tesoro'

Desde que llegaron los primeros casos sospechosos de Covid-19 a Guadalajara, Oswaldo Esteban Cajero Velázquez estuvo en contacto con ellos.

Como paramédico de la Cruz Verde Guadalajara los acompañaba en los traslados al hospital y aunque tiene todo el equipo para aislarse y hacer su trabajo de manera segura, el riesgo siempre existe.

En un principio mantuvo contacto restringido con Esteban, su hijo de 4 años, a quien, al ser divorciado, veía los domingos y días de descanso. Pero desde hace un mes, cuando el número de pacientes sospechosos y confirmados se incrementó, decidió cortar toda relación física con él.

Por su trabajo, hace una semana le hicieron la prueba de Covid-19 y salió negativo, no obstante, Esteban es su mayor tesoro y no quiere ponerlo en riesgo, por eso este Día del Padre no va a tener el abrazo que tanto anhela, pero sí la seguridad de que su mayor tesoro está a salvo.