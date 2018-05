¿Perdiste tu credencial para votar? Esto es lo que debes hacer

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Si has extraviado tu credencial de elector y estás preocupado por la idea de no poder ejercer tu voto este próximo 1 de julio, no te preocupes, sí podrás participar en el Proceso Electoral 2017-2018.

De acuerdo con el portal El Informador, el problema tiene solución y tienes hasta el 20 de junio para solicitar su reimpresión. A continuación Verificado 2018 enlista los pasos a seguir:

Reportar la pérdida de tu credencial

En caso de extravío o robo de la credencial para votar, lo primero que debes hacer es llamar al INEtel 01 800-433-2000 y reportarlo. Con este reporte, se evitará el mal uso de tu documento oficial para votar.

Localizar módulo del INE más cercano

Para reponer tu credencial, debes ir al módulo del Instituto Nacional Electoral (INE). La lista de módulos de atención ciudadana se encuentra en el sitio ubicatumodulo.ife.org.mx. Se recomienda agendar una cita por internet, en caso de ser posible, para evitar largas filas.

Documentos para realizar el trámite

-Para llevar a cabo cualquier trámite relacionado con la credencial se deben llevar, en original y sin tachaduras ni enmendaduras, un documento de cada uno de los siguientes grupos:

-Un documento que acredite la nacionalidad mexicana (acta de nacimiento o certificado de naturalización). Recuerda que puedes sacar tu acta de nacimiento por internet.

-Identificación con fotografía original (credencial para votar, licencia o permiso para conducir, credencial de identificación laboral, documentos expedidos por escuelas con reconocimiento oficial, cartilla del servicio militar, pasaporte o cédula profesional)

-Por último, un comprobante de domicilio (recibo de pago de impuestos o servicios públicos, estados de cuenta de servicios privados o copia escrituras propiedad inmobiliaria).

Acudir a cualquier módulo de tu entidad

Se debe asistir al módulo del INE para realizar la reimpresión del documento. La fecha límite es el 20 de junio. Si se cuenta con cita, se pasa al escritorio de atención correspondiente, si no se cuenta con cita por internet se asigna un turno.

Recoger la credencial

Al finalizar el trámite, el solicitante recibirá un comprobante con la fecha para acudir al mismo módulo donde para recoger la credencial. La fecha límite para recogerla es el 29 de junio.

¿Y si no tienes credencial?

Aquellas personas que hayan tramitado su credencial, ya sea por primera vez o por reposición, tuvieron de fecha límite para recogerla el pasado 2 de abril. Si no la recogieron, su credencial ya fue destruida y su nombre removido de la lista nominal.

Podrán iniciar nuevamente el trámite hasta el mes de julio, después de las elecciones.

Los procesos de inscripción y actualización al Padrón Electoral, así como las citas para jóvenes que recién hayan cumplido los 18 años o que alcancen la mayoría de edad antes del 1 de julio de 2018, también ya concluyeron. Aquellos con cita tuvieron hasta el 16 de abril para recogerla.

Para finalizar, el INE informa que quienes hayan tramitado su credencial desde el extranjero durante 2016, y que aún no la han recibido, pudieron llamar sin costo hasta el pasado 31 de marzo para que se les proporcionara orientación sobre cómo solicitar un reenvío del documento oficial para votar.