Pausa de gigafactory en NL es estrategia política de EU, sugiere AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió este miércoles que la pausa de la gigafactory de Elon Musk en Nuevo León, es estrategia política de Estados Unidos.

El empresario informó que su gigafactory de Tesla en Santa Catarina fue puesta en ‘pausa’ después de que Trump declarara que de ganar la presidencia de Estados Unidos, impondría fuertes aranceles a los vehículos producidos en México.

El mandatario agregó que el anuncio de Musk sobre la posible cancelación de la planta en Nuevo León no parece serio, sugiriendo que el empresario podría tener otro plan de negocios o que de hecho ya hizo el negocio especulando.

"Ellos toman esa decisión, sostienen que como Trump habló de que no se iban a vender los carros que se produzcan en México en Estados Unidos quieren esperar a que pase la elección en Estados Unidos para ver si esto no les afecta en el caso que ganara Trump, así lo entiendo, y que se llevara a la práctica esta manifestación de que ya no se van a producir o no se van a comprar en Estados Unidos carros que se produzcan en México", declaró el mandatario.