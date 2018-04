Pedro Kumamoto arranca su campaña; va como senador

Agencia

GUADALAJARA.- El parque San Sebastián de Analco fue el escenario que el candidato a senador Pedro Kumamoto eligió para iniciar su campaña.

En punto de las 17:35 horas del domingo, arribó el aspirante a la Cámara Alta acompañado por Juanita Delgado, su compañera de fórmula.

A Pedro se le vio sonriente, como hace tres años cuando arrancó su campaña con miras a un escaño en el Congreso del Estado de Jalisco, desde donde impulso la iniciativa #sinvotonohaydinero, para disminuir el financiamiento a los partidos políticos.

Para poder contender a este nuevo cargo de elección popular, Pedro Kumamoto tuvo que reunir 130 mil firmas que fueron validadas por el Instituto Nacional Electoral, para su campaña ejercerá un presupuesto de dos millones de pesos.

También te puede interesar: En búsquedas sobre AMLO, Anaya o Zavala, aparece Meade

Actualmente brigadas de jóvenes recorrerán el estado a lo largo y ancho para divulgar el proyecto de Pedro Kumamoto, el cual estará dividido en tres ejes rectores: “en primer lugar, acabar con la impunidad y los lujos de la clase política, impulsando la iniciativa sin voto no hay dinero a nivel nacional y la eliminación del fuero, la construcción nacional de una fiscalía autónoma y el fortalecimiento del sistema nacional anticorrupción, acompañado de la designación de un Ministerio Público a través de un examen de oposición y no por cuatachos, segundo, construir un trabajo digno, es decir, repensar e impulsar qué el salario mínimo no sea lo que hoy recibimos en nuestro país, hablar sobre pensiones, construir un esquema en dónde las y los jóvenes podamos hacernos de una casa no como el día hoy que no nos podemos hacer de casa, que no tenemos seguridad social, que no tenemos acceso a lo más mínimo, tercero, queremos que lo público sea excelente, queremos abrir la discusión para construir un sistema de salud pública universal, que garantice el derecho a la salud”.

A Pedro Kumamoto y a Juanita Delgado los acompañaron en el arranque de campaña, Pablo Montaño, candidato independiente por el distrito ocho de Guadalajara, Alberto Vale, candidato independiente por el distrito 13, por Zapopan y Tlaquepaque, y Rodrigo Cornejo, por el Distrito 10.