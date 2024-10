Pemex anuncia investigación por fuga de gas en refinería Deer Park

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que ya se está llevando a cabo una investigación para esclarecer las causas que provocaron una fuga de gas en la refinería Deer Park, en Texas, Estados Unidos.

Como consecuencia de este lamentable incidente, dos personas perdieron la vida y otras 13 resultaron heridas.

El saldo fue confirmado por Víctor Rodríguez Padilla, director general de la petrolera estatal, quien a su vez declaró que las víctimas son de nacionalidad estadounidense, empleados de una empresa de mantenimiento.

"Actualmente se está haciendo una serie de investigaciones para ver las causas del accidente, aún no podemos decir, señalar exactamente lo que hay, no podemos especular con las razones de lo que sucedió hasta que se analice concretamente y se haga un análisis causa raíz de las causas y ya podremos informar qué fue lo que sucedió”.