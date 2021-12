Periodista denuncia en la “mañanera” injusticias en el Mecanismo de Protección

La periodista, María Luisa Estrada proveniente del estado de Jalisco, denunció públicamente que el mecanismo de protección se encuentra corrompido por las empresas de seguridad de Genaro García Luna y su hermana, Esperanza García Luna y asegura recibió amenazas que jamás fueron atendidas, Estrada pide le den respuesta y reivindiquen su nombre.

Este jueves durante la conferencia de prensa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, la periodista, mencionó que desde el 23 de junio del presente año realizó una denuncia en una “mañanera”, misma que el mandatario aseguró se iba a atender por el subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

Sin embargo, asegura que Nohemi Beraud Osorio, Directora de Información y Logística de Medios le negó la entrada e informó que la periodista se encontraba vetada de las conferencias de prensa por casi siete meses.

“No se me dio la oportunidad de entregar las pruebas ni la investigación”

Estrada asegura que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se encuentra coludido con las empresas de seguridad de Genaro García Luna y su hermana, Esperanza García Luna.

La periodista asegura que recibió 200 amenazas y de todas tiene pruebas, acudió a la Fiscalía General de la República y me dijeron que no procedía, ya que no le había pasado nada.

Más tarde acusa que iniciaron una campaña de desprestigio desde el departamento que está a cargo de Alejandro Encinas, ordenado por los funcionarios Jorge Ruiz y Enrique Irazoque

El 25 de junio sacaron una tarjeta informativa en donde intentaron desprestigiarla, denuncia sacaron información totalmente falsa y errónea.

Acusó al medio La Silla Rota que también le dedicó una nota en donde afirmaban que la periodista estaba coludida con empresarios. Y otro medio que no fue nombrado, pero acusaban que Luisa Estrada era pagada por funcionarios para hacer notas.

La periodista declaró que esta difamación duró 15 días.

“Pido de la manera más atenta que reivindiquen mi nombre y pido una disculpa pública por parte del señor Jorge Ruiz y Enrique Irazoque” solicitó Estrada.

Reitera que existe un mecanismo de corrupción muy fuerte en el departamento de protección y dice no ser la única en esta investigación, menciona a periodista como: Pedro Canché, Jesús Lemus, mismo que se le ha retirado el mecanismo de protección a pesar de que “corre un riesgo latente” asegura.

La respuesta que recibió del presidente fue que se iba atender inmediatamente, y que la petición se iba a cumplir en caso de comprobar su testimonio. Asimismo dijo que ya no tendrá ningún problema para seguir entrando en las “mañaneras”.

Mientras que subsecretario de Derechos Humanos, aseguró que la dependencia no existen varias empresas prestando servicios al mecanismo de protección, y afirma que se ha realizado una investigación y que no se ha encontrado un vínculo con García Luna o alguno de sus familiares.

