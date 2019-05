Periodista de Q. Roo se roba conferencia de AMLO: denuncia violencia

Redacción/SIPSE

CIUDAD DE MÉXICO.- Héctor Valdez Hernández, periodista de Tulum, se robó esta mañana el final de la conferencia de prensa matutina que ofrece a diario el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y lo hizo para denunciar el clima de violencia que se vive en Quintana Roo.

“Salí de Tulum desde el día 10 huyendo, el clima de terror que se vive en Quintana Roo, en Tulum, sobre todo es mucho, pero muy muy grave”, inició su intervención el titular de la página web Tulum en Red.

El periodista, con una década de trayectoria en dicho oficio, aseguró que ha sido víctima de amenazas y ataques en reiteradas ocasiones y debido a eso ha solicitado apoyo del mecanismo de protección a periodistas que ofrece el gobierno, sin embargo calificó este programa de “descuidado”, debido a que han muerto ya tres colegas suyos en Quintana Roo, en los últimos meses.

Aseguró que la Policía de Capella tiene centros de detención clandestina, y que él lo ha denunciado, al igual que la violación de una turista por parte de un par de policías.

Acusó también al presidente municipal de Tulum, Víctor Mas Tah, de dejar las “cosas a modo” a la delincuencia.

“Un policía estatal me dijo que yo ya estaba muerto, hijo de… no más que no lo sabes todavía; el señor Alberto Capella no se pronunció al respecto, el gobernador, tampoco”.