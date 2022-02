Periodistas protestan durante la "mañanera" por colegas caídos: "Nos queremos vivos"

Este lunes los periodistas que acuden a la Conferencia de Prensa Matutina, externaron al presidente Andrés Manuel López Obrador no querer continuar con las preguntas en la “mañanera” como acto de protesta por sus colegas asesinados en México.

Tras una manifestación de este martes en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, el periodista Rodolfo Montes hizo saber al mandatario que este acto no se realizó para respaldar a un solo periodista, sino para todos los colegas caídos, para “gritar a los cuatro vientos: nos queremos con vida”.

“En solidaridad por los periodistas caídos desde Calderón y hasta nuestros días. En función de ello presidente, la mayoría de los que estamos aquí, queremos decirle con todo respeto que este día no le queremos formular preguntas… queremos replicarlo… No queremos abstener presidente, de hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos” expresó Montes.

Asimismo manifestó que los periodistas están convocando a un encuentro nacional de periodistas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas el próximo cinco de marzo, estos, aprovecharan la presencia del Subsecretario de Derechos humanos, Alejandro Encinas para exponer sus inquietudes.

Ante este acto, López Obrador aceptó la manifestación, pero expuso que su gobierno no persigue, ni manda a “aniquilar” a nadie.