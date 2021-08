Personas vinculadas en el caso Ayotzinapa han sido asesinadas: Segob

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, confirmó que personas relacionadas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, han sido asesinadas.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario refirió que uno de ellos fue Moisés Brito "El Bandam", integrante del cártel Guerreros Unidos, quien fue asesinado el pasado 2 de agosto en Morelos.

"Estamos haciendo un seguimiento de estas personas que estaban evadidas de la ley y que en las últimas semanas ha habido algunas ejecuciones. Por supuesto, el caso de 'el Bandam', al día siguiente su brazo derecho, que es una de las personas que estaban operando en los hechos de la desaparición, y estamos atendiendo toda la información".

El subsecretario Encinas dijo que hay que entender que el problema de la violencia en esa región de Guerrero, particularmente de Iguala y Tierra Caliente, tiene que ver no solamente con el ajuste de cuentas o este pacto de silencio para borrar toda huella en el caso de Ayotzinapa.

"Sino también la recomposición de los grupos: la división de Guerreros Unidos con La Bandera, la intromisión de otros cárteles delictivos, el Cártel de Jalisco en la zona, el conflicto con las que se llaman Guardias Comunitarias de Tlacotepec y otros lugares que evidentemente generan un factor mayor de tensión".

Encinas Rodríguez informó que todos los días continúan las labores de búsqueda de los jóvenes y en su oportunidad darán cuenta de cuándo se tengan los resultados.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el caso Ayotzinapa no ha sido sencillo porque es una red de complicidades y de componendas, pero su gobierno tiene la convicción de llegar hasta el fondo, hacer justicia y encontrar a los jóvenes.

"No nos damos por vencidos y estamos trabajando todo el tiempo. Y puede haber estas agresiones, pero nosotros no nos vamos a detener para nada, porque queremos entregar buenos resultados y no nos desanimamos".

Encinas dijo que la próxima semana se reunirán con los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos con Omar Gómez Trejo, fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, para saber cómo va el proceso de judicialización.

"La última reunión la sostuvimos este lunes pasado, las siguientes serán la próxima semana donde hay un acuerdo con el fiscal Omar Gómez Trejo para hacer una evaluación para saber cómo va el proceso de judicialización. Estamos haciendo un seguimiento".

Sobre el caso Ayotzinapa, el subsecretario @A_Encinas_R adelantó que se llevará a cabo una reunión con el fiscal Omar Gómez Trejo para hacer una evaluación del proceso de judicialización. pic.twitter.com/BFH6nKGwsf — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) August 19, 2021

