Peso mexicano cae ante incertidumbre por reforma judicial de AMLO

El peso mexicano inició el miércoles con una depreciación significativa, posicionándose como la moneda más afectada entre las principales del mundo.

Este debilitamiento responde a dos factores clave: la incertidumbre generada por una propuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) en México sobre la sobrerrepresentación en el Congreso, y un reporte de empleo en Estados Unidos que registró una caída mayor a la anticipada.

El tipo de cambio pasó de cotizar en 19,00 pesos por dólar a 19,35 en las primeras horas de la jornada, lo que representó una caída del 1,75%.

The Mexican Peso starts dropping again after #morena party oficials announce they will approve a reform by nacropresident @lopezobrador_ that will take over the Mexican Judicial System.#Mexico #Narcostate #BananaRepublic https://t.co/3Fa2WGFs7o pic.twitter.com/prWZiolmuh