Comisiones bancarias, tema sobre la mesa del legislativo

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que concluirá con el proceso legislativo en el tema de las comisiones bancarias y serán la mayoría de los legisladores –de ambas Cámaras- quienes las aprueben o no.

De acuerdo con el portal 20Minutos, cuando esta acción concluya, el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, tendrá la oportunidad como Jefe del Ejecutivo y puede decidir no aprobarla. Dijo que su insistencia en sacar esta iniciativa, pese a que el propio mandatario electo señaló que este asunto no se tocará en los tres primeros años de su mandato, no representa de ninguna manera un enfrentamiento con él.

Somos poderes distintos, resaltó, el presidente de la República desde el Poder Ejecutivo tiene una opinión correcta, pero yo soy parte del Poder Legislativo y vamos a continuar legislando y haciendo nuestro trabajo. Refirió que la banca no puede seguir con utilidades de entre nueve y 10 mil millones de pesos; en 2017 fueron de 100 mil millones de pesos y está planeado que para este año lleguen a 117 mil millones de pesos.

En entrevista en el noticiero Despierta con Loret, el legislador señaló que esta es información oficial de la propia Secretaría de Hacienda, por lo que no se puede permitir el abuso de sus comisiones y son tan desbordados que dicen que son las más bajas del mundo. Expuso que en reuniones “en corto” aceptan que están excedidos. Por eso, destacó, “nosotros propusimos una eliminación de comisiones que nos parecen desproporcionadas, desorbitadas, ilimitadas”.

Consideró que ya es hora de ponerle límites a los poderes económicos que han medrado en el país, porque de lo contrario, subrayó, sería continuar con lo mismo. Monreal Ávila rechazó que el anuncio de legislar sobre el tema haya causado una debacle en la Bolsa Mexicana de Valores.

“Yo creo que se debe a muchos factores: la disminución del petróleo, la guerra comercial de Estados Unidos, la debilidad del mercado mexicano, tengo el análisis completo y lo estoy haciendo y lo voy a presentar con seriedad para demostrar que se debe a muchos factores”. Por ello, insistió, los grupos parlamentarios decidirán si aprueban o no dicha iniciativa y el presidente de la República tiene una oportunidad procesal: publicarla o vetarla.

Puntualizó que Morena es un partido incluyente y tiene pluralidad de opiniones. Por eso, resaltó, “creo que se exagera cuando hay diferencias”. Mencionó que durante 21 años ha trabajado y apoyado López Obrador, “no voy a salirme de ese perfil de apoyo, de respaldo a Andrés Manuel, porque yo estoy seguro que va a ser el mejor Presidente de México de las últimas décadas”.