¡Héroes! Policías salvan a bebé de ser arrastrada por la lluvia

Coahuila.- Exponiéndose a ser arrastrado por la corriente debido a la fuerte lluvia que afectó a Saltillo, los elementos de la Policía Municipal, que rescataron a una bebé que iba a bordo de un auto donde viajaban sus padres, y que era arrastrados por la corriente, contaron cómo sucedieron los hechos.

Juan Carlos Ramírez Borraz, quien levantó en sus brazos a la pequeña, dijo que junto con su compañero Bernardo Martínez Martínez, realizaban labores de patrullaje en colonias aledañas al bulevar Otilio González, cuando observaron que la fuerte corriente arrastraba varios automóviles en el cruce con bulevar Herradura, al sur-oriente de la ciudad, no lo pensaron más y acudieron en auxilio de los conductores, informa el portal Excélsior.

Ramírez Borraz se desplazaba en la unidad oficial M-1506 junto con Martínez Martínez, y el binomio canino Rambo entrenado para la detección de drogas, revisión de vehículos y personas sospechosas.

Al momento de aproximarse a realizar el rescate, se percataron que una bebé se encontraba en el auto, por lo que fue la primera persona que pusieron a salvo, posteriormente, lo hicieron con sus papás, una pareja de una edad aproximada a los 30 años.

La menor fue puesta a salvo y en un lugar seguro, mientras que se procedió a apoyar a la mujer y posteriormente al hombre. Los agentes tuvieron que colocarse en un lugar seguro para ellos para efectuar el rescate y que tampoco ellos se pusieran en riesgo.

Rambo, el binomio canino, jugo un papel fundamental ya que ayudo durante la valiente acción. El riesgo de bajar del carro era latente para las tres personas, ya que podían ser arrastrados por la corriente.

Heroísmo y amor a su trabajo

El vehículo se encontraba en medio de la calle, muy cerca de la rejilla del alcantarillado, y era movido por el agua. Posteriormente apoyaron al resto de los automovilistas, aunque de forma modesta no quisieron decir a cuántas personas lograron poner a salvo.

"Los rescates son parte de mi deber, de la vocación de servicio, eso es lo que me impulsa. Lo traigo en la sangre y eso nadie me lo quita, en el momento en que veo una situación como esta no lo pienso y actúo”, expresó Juan Carlos Ramírez Borraz.

Dijo que es la primera vez que le toca una acción de este tipo y espera realizar muchas más en beneficio de la sociedad saltillense.

Por su parte, Bernardo Martínez Martínez, quien tiene tres años y medio en la corporación, trata de cambiar la imagen negativa del policía.

"Queda demostrado que no todos somos iguales, que unos estamos aquí porque nos gusta servir, amamos nuestro trabajo"

"Siempre es difícil porque nos tachan a todos, queda demostrado que no todos somos iguales, que unos estamos aquí porque nos gusta servir, amamos nuestro trabajo, nos gusta nuestro trabajo y lo hacemos con pasión y orgullo”, afirmó."