Por el bien de todos, primero los pobres: AMLO manda mensaje a los migrantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un mensaje para los migrantes desde las oficinas del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas (ONU).

Este martes el mandatario llegó a las oficinas de la ONU, para presidir la reunión en el Consejo de Seguridad. En su comunicado mencionó que México en 2020 fue elegido de manera democrática por la organización, como miembro transitorio del Consejo de Seguridad de la ONU.

En este comunicado aclaró que no se encuentran para hablar de invasiones militares, afirma que no están a favor de la guerra, porque la política se inventó para evitar la guerra. El presidente afirma que llegó a hablar de la paz. “La paz es fruto de la justicia” esto será el tema principal en su discurso

“Si los pueblos del mundo tienen resueltas sus necesidades básicas, de trabajo, de alimentación, de educación, de vivienda, seguridad social; entonces hay paz y tranquilidad en el mundo”. Dijo AMLO.

El representante del poder ejecutivo declara que lo anterior se puede lograr, si se deja a un lado el egoísmo, la ambición de lucro, por parte de los que tienen más, y si comparten lo que tienen para ayudar a otros.

Asimismo manifestó que afuera de las oficinas de la ONU se encontraban muchos paisanos.

“Aquí abajo están muchos paisanos, muy queridos. Yo los quiero mucho, como ustedes me quieren a mí. Yo admiro a los héroes, a las heroínas, quienes abandonan sus pueblos por necesidad para venir buscando algo que mitigue su hambre, su pobreza” agregó el mandatario.

Expresó que es un ferviente admirador de los migrantes del mundo, ya que las grandes naciones se han construido con migrantes, incluso mencionó que Estados Unidos se creó con ellos.

Agregó que durante la pandemia se expresó todo el humanismo que hay en los mexicanos. Y que los que murieron en el extranjero no se van a olvidar.

Asegura que México se está saliendo de la crisis económica que dejó el virus de Covid- 19, y cuentan con más empleos que antes de la pandemia.

Asimismo comunicó que los trabajadores mexicanos que están inscritos al seguro social son más de 20 millones, siendo esta una cifra histórica. Agregó que se está logrando la normalidad en lo económico y que no hubo necesidad de endeudar al país porque ya no se permite la corrupción, porque ya no hay lujos en el gobierno, y todo esto les permite ahorrar.

Así que lo recaudado es proporcionado al pueblo con programas para ayudar a la gente de bajos recursos, como: las personas de la tercera edad, niños con discapacidad y a once millones de estudiantes pobres con becas desde el prescolar hasta el posgrado.

“Por el bien de todos, primero los pobres” AMLO

Agradeció el apoyo económico que los migrante mandan a sus familiares las cuales son cifras récord. El año pasado se registró un ingreso por la cantidad de 40 mil 600 millones de dólares “cuando más lo necesitábamos”.

Este dinero se calcula que va hacia 10 millones de familias y cada familia por mes recibe 7 mil pesos. Con este dinero se reactiva la economía, se ayuda al comercio. “¡Hay vida en los pueblos!” El presidente aseguró que la principal fuente de financiamiento que tiene el país son las remesas.

A su vez aseguró que este año llegarán a la cifra de 50 mil millones de dólares de remesas, en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ha habido un aumento del 10% en términos reales. Esto quiere decir que no hay crisis de consumos, que por lo menos las personas tienen dinero para lo básico.

Esto complementa todo lo que el gobierno ha estado destinando de “abajo para arriba” no como en los anteriores sexenios cuando de mandaba de arriba para abajo”. Afirmó López obrador.

Asimismo mencionó que al pueblo ya no le tocaba nada y de esta manera el país se endeudaba el país las deudas privadas se convertían en públicas como con el caso del FOBAPROA. Reiteró que esto ya no se aplica.

El mandatario aseguró que está comprometido con los migrantes y que nos les va a fallar, informó que hablará con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el cual ha actuado de manera respetuosa.

Ya que no se está buscando una guerra con el país sino que México quiere respeto, porque es un país independiente y soberano. Además se espera que el presidente de los Estados Unidos cumpla su compromiso de regularizar a once millones de migrantes, y ayudarán con la aprobación del congreso además solicitar que no se maltraten a los migrantes mexicanos, ni a ningún otro.

Por ultimo dijo que su guía es el expresidente Benito Juárez.

