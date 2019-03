¿Sabes por qué revisan tu ticket al salir del supermercado?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Si has comprado en Sam’s Club o Costco, entonces sabes que revisan tu ticket de compra antes de salir de la tienda. Muchas personas piensan que es para ver si el cliente no se robó algo, pero te equivocas, no se trata de eso.

El trabajo de las personas que revisan los recibos de compra antes de salir, es para encontrar errores de los cajeros, antes de que los consumidores salgan del establecimiento, informó Diario Imagen.

Se han encontrado muchas equivocaciones de los cajeros al revisar los comprobantes. Esto ayuda a mejorar la experiencia de compra en estos supermercados y este tipo de tiendas de mayoristas.

¿Qué pueden encontrar en un ticket?

Las personas que revisan los tickets están entrenadas para buscar errores luego de cobrar, por ejemplo, ellos se darán cuenta si te cobraron de más. Si encuentran el error, se hará un reporte y para revisarlo con el cajero. También, está el caso contrario de que no hayan cobrado algo que está por salir.

No, no buscan ladrones

Los encargados no buscan ladrones. Para eso hay personal dentro de la tienda, el cual está entrenado para prevenir robos y pérdidas. La mayor parte del tiempo, buscan que no haya cobros múltiples dentro de la cuenta.

Por supuesto, también reportan si hay algo dentro del carrito, pero que no está cobrado en la cuenta total.