Preliberaron reos en Morelos relacionados con cárteles

CUERNAVACA.- El Tribunal Superior de Justicia, que preside la magistrada María del Carmen Cuevas López, otorgó preliberación a más de mil 20 reos de diferentes penales del estado, al final de la administración que encabezó Graco Ramírez, denunció el gobernador, Cuauhtémoc Blanco.

De acuerdo a Vanguardia, Blanco advirtió que entre los preliberados hay personas relacionadas con cárteles de la droga que disputan el territorio morelense, lo que podría ser parte de ‘‘una estrategia’’ orquestada por el ex mandatario perredista y la magistrada para ‘‘provocar inestabilidad’’ en su gobierno.

Indicó que se revisarán las excarcelaciones y se revertirán si hay irregularidades. Como le dije al vicealmirante (José Luis Ortiz Guarneros, secretario de Seguridad): tenemos que acabar con la inseguridad en Morelos y vamos a trabajar por que (los presuntos delincuentes) regresen adonde deben estar, sostuvo.

Vamos a investigar a fondo. Si fueron jueces o magistrados vamos a actuar. Morelos necesita tranquilidad y paz. Cuevas López era muy allegada al ex gobernador perredista. Ella me inició juicio político para que no compitiera en las elecciones del pasado primero de julio, recordó.

El jefe de la oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz, refirió que revisarán las preliberaciones ‘‘con el Poder Judicial una por una para determinar si esta gente cumplió con su condena, por qué las dejaron en libertad’’. Coincidió con el mandatario en que esta medida busca desestabilizar el estado. ‘‘Por si fuera poco, nos dejan un clima de inseguridad”, expresó.

Criticó que se haya liberado a personajes relacionados con grupos delictivos y haya cientos de madres que solicitan que los casos de sus hijos sean revisados porque fueron acusados de manera injusta de delitos menores y siguen en los penales de la entidad.