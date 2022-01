Principales síntomas de Ómicron: Secretario de salud informa cuáles son

Jorge Alcocer, el Secretario de Salud de México, dio a conocer algunos de los principales síntomas que provoca la variante Ómicron y que los diferencian de la mutaciones previas.

El titular de salud informó durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que los indicios de contagio por la variante sudafricana se asimilan más a los de una gripa común. Señaló que Ómicron no da una fiebre tan marcada y no genera una gran molestia en la garganta.

Jorge Alcocer explicó los síntomas principales de la variante Ómicron son:

Ante estos síntomas, los cuales pueden confundirse con el resfriado común, el secretario de Salud hizo un llamado para que los médicos continúen su actualización y así puedan identificar, así como discernir entre ambas un resfriado u Ómicron.

En la conferencia de prensa, el secretario Alcocer también comentó que en algunos casos –no graves- los niños con Covid-19 pueden ser tratados con tés, paracetamol y ungüentos como el vaporub.

"No estoy señalando que es así de sencillo, con tés, paracetamol, con un medicamento que es muy benéfico para esto y que no es agresivo en otros tejidos, y desde luego la fluidez del medio caliente, lo que usan las mamás, el vaporub y todas esas cosas que parecen ser intrascendentes, también si es necesario y se identifica una infección un antibiótico para ello, no para todos".