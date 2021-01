Profeco inmovilizó 2 mil 198 productos por incumplir con el etiquetado

Ciudad de México.- Por no cumplir con las leyendas frontales o los octágonos de información de alerta sobre exceso de calorías, grasas o azúcares, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inmovilizó 2 mil 198 productos, entre los que están mayonesa, bebidas, frijoles y tostadas, entre otras.

Desde que entró en vigor la Norma Oficial Mexicana 051, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria, la NOM-SCFI/SSA1-2010, el primero de octubre de 2020 la Procuraduría realizó 288 visitas de verificación para atender denuncias por incumplimiento.

A solicitud de EL UNIVERSAL, la Profeco expuso que de las visitas hechas, en 276 hubo cumplimiento total a la nueva normatividad de octágonos y etiquetas que deben ponerse, pero en 12 se hicieron observaciones y se inmovilizó el producto.

@Profeco inmoviliza producto por falta de etiquetado en La Viga pic.twitter.com/NZDgwIx8q5 — diariodf (@diariodfmx) March 21, 2016

Entre los octágonos de alerta que deben de tener los productos están: "exceso de sal", "exceso de azúcares", "exceso de grasas saturadas", "exceso de grasas trans", "contiene edulcolorantes", "evitar en menores de edad" y la frase "evitar consumo excesivo".

Los productos en los que se encontraron irregularidades de etiquetado son: bebida a base de aloe vera sin azúcar, al que le falta la leyenda "Contiene edulcorantes no recomendables en niños".

Se encontró también que algunas latas de duraznos en almíbar carecen de octágonos de exceso de azúcares, en un concentrado de tamarindo carece de la leyenda "azúcares añadidos".

Carecen de octágonos de alerta o de sistema de etiquetado frontal una marca de aceitunas enteras, bebida sabor durazno con 4.7% de jugo y con vitamina A, B1 y C, frijoles bayos enteros en lata, mayonesa con jugo de limón en envase de vidrio, tostadas horneadas, gelatina.

Por otra parte, también se detectó que carecen de fecha de caducidad la pasta de chicharrón pre envasados, maíz precocido para pozole, además de que una marca de cacahuates fritos enchilados sabor limón en bolsa ostenta una lista de ingredientes de forma incorrecta.

La Profeco explicó que están subsanando esas omisiones y aún no existe una resolución administrativa, y en tanto no se haga no podrán dar el nombre de la marca.

