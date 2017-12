Cabify da de baja a conductor que agredió a mujer vigilante

Agencia

PUEBLA.- Cabify desactivó a su socio conductor José Froylán Cuj Hernández que agredió verbal y físicamente a una mujer de servicio de vigilancia privada en el Fraccionamiento Vista Alegre, según se reveló en un video que circula en redes sociales, cuando la mujer le pidió revisar la cajuela del carro.

En un video que circula en redes sociales, se ve cómo el conductor desciende de la unidad cuando la mujer le pide que abra su cajuela para revisarla, como marca el protocolo del fraccionamiento, informó Milenio. Sin embargo, el conductor del vehículo Chevrolet Sonic, con placas UAN-80-99, se molesta y regresa al carro.

Segundos más tarde encara a la mujer y le da una patada en el pecho, golpe que la tira.

“Sentí el golpe… me golpea, aquí, en el pecho y me voy hacia atrás y me pego en la cadera; entonces él se va. El joven por el que había venido era una visita, éste ya no se fue con él… dijo: ‘¿Cómo me voy a ir con él? Ya no es confiable’”, declaró Araceli Rosas García, coordinadora de seguridad del Fraccionamiento Vista Alegre, a Puebla Noticias.

Rosas García señaló que el chofer se negó a que le revisarán la cajuela, además de que no llevaba puesta la placa trasera.

Sanción al chofer

Al respecto, Cabify, la empresa española que ofrece servicio de transporte ejecutivo admitió que el sujeto trabajaba como su socio conductor pues lo dio de baja después de estos hechos, informó el Sol de Puebla.

De acuerdo con un comunicado de prensa, Cabify fue notificada de la agresión de este sujeto el pasado viernes 8 de diciembre, a lo que la compañía respondió desactivando al socio conductor y ofreciendo a la mujer su apoyo legal y médico.

Para finalizar, Cabify refrendó su política de “cero tolerancia” a cualquier acto de violencia en el que puedan incurrir lo mismo sus socios conductores que usuarios.