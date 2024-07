‘Que no haya odio’: declara AMLO sobre atentado contra Trump

Al referirse al atentado contra Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de la confrontación política como un componente esencial de la democracia, subrayando, sin embargo, que esta confrontación no debe transformarse en odio.

Durante su conferencia matutina, López Obrador enfatizó que la democracia implica inevitablemente enfrentamientos políticos.

Además, señaló que en ciertos procesos electorales que incluyen segundas vueltas, la polarización suele intensificarse.

"¿Qué pasa en las elecciones de dos vueltas? Si no se llega al 50 por ciento o no se pasa del 50 por ciento, o si no se gana con un margen de más del 10% se van a segunda vuelta y si fueron 5 o 6 candidatos quedan dos, el del primero y segundo lugar, y en la segunda vuelta se agrupan y ya hay dos polos, pues es una polarización", señaló.

El mandatario afirmó que en el caso de México se quiso decir que se estaba polarizando, pero que fue propaganda.

"En el caso de México agarraron ese discurso nuestros adversarios para decir que están polarizando, no. Fue propaganda porque no hubo polarización en las elecciones", agregó.