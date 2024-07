Solo Dios evitó que ocurriera lo impensable: Trump sobre atentado

Donald Trump llamó a la unidad y la resiliencia tras un aparente intento de asesinato que sacudió el mundo político. Trump, quien es el virtual candidato presidencial republicano, resultó herido en el ataque pero se reporta "bien", según sus asesores.

Thank you to everyone for your thoughts and prayers yesterday, as it was God alone who prevented the unthinkable from happening. We will FEAR NOT, but instead remain resilient in our Faith and Defiant in the face of Wickedness. Our love goes out to the other victims and their…