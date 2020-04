Reanudar actividad turística tras pandemia por coronavirus, prioridad económica mundial

MÉXICO.- La cuarentena para evitar la proliferación de la pandemia por coronavirus ha significado un duro golpe para el sector turístico, es por ello que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) advirtió sobre la urgencia de poner en marcha una estrategia global que permita la recuperación de esta actividad una vez superada la fase crítica por Covid-19.

Respecto a ello, Gloria Guevara Manzo, presidenta y CEO del WTTC, durante su participación en el Foro Virtual sobre la Industria Turística ante el Covid-19, Impacto y Recuperación, aseveró que la reactivación de los viajes y el turismo será indispensable para la recuperación de la economía de las naciones.

Guevara Manzo resaltó que si bien la prioridad en este momento es atender la crisis sanitaria y la búsqueda de una vacuna, los gobiernos deben anticipar desde ahora los apoyos fiscales para las empresas turísticas, créditos preferenciales y apoyos laborales, que les permitan a las empresas sobrevivir y conservar los empleos.

Estimó que, aún sin una vacuna, la reanudación de la actividad turística se dará de forma paulatina en los próximos meses. Al respecto, detalló que en una primera fase los viajeros reactivarán el turismo local, en destinos cercanos a su entorno nacional; en una segunda fase, se reanudará el turismo regional, por ejemplo entre los países europeos; y en una tercera etapa se reactivará el turismo intercontinental.

“Será necesaria la aplicación de test sanitarios de viaje, se tomarán muestras a los pasajeros antes de subir a un avión y antes de ingresar a un hotel. Por ejemplo, en China, donde ya comenzó la reanudación de actividades, la gente trae un carnet digital con su estado de salud, un pasaporte sanitario, podríamos ver algo similar en Europa y en otras regiones”, detalló la presidenta y CEO del WTTC.

Guevara dijo que los principales cambios los veremos en los cruces internacionales y en los aeropuertos, habrá detectores de temperatura y uso de tecnologías, y el reto es que sea sin contratiempos; “lo vivimos durante los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, pasamos horas en los aeropuertos para cruzar filtros de seguridad”, refirió.

Finalmente, la presidenta y CEO del WTTC, dijo que la rentabilidad de las acciones que se apliquen en este momento, definirá los tiempos para que los países superen la emergencia.

También recordó que el WTTC puso en marcha la campaña #TogetherInTravel, que ha tenido buena aceptación y demuestra que la gente tiene ganas de viajar. “En las crisis como esta, lo mejor de la gente sale, el sector de viajes y turismo es resiliente, sin duda saldremos adelante, pero se requiere mucho trabajo”, puntualizó.

Stay at home, stay inspired and tell us your most amazing travel stories. Let’s keep the spark of travel alive, together. We’re proud to be #TogetherInTravel. ❤️ pic.twitter.com/N9DpZjDf90