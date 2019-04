Reconoce AMLO bots detrás de amenazas a la prensa

Agencia Reforma/ Staff

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "a lo mejor" una facción del conservadurismo, para confrontar más, usa bots en contra del periódico REFORMA para cargarle a él la culpa.



En su conferencia mañanera, el Mandatario federal dijo que muchos de los que están en su movimiento lo defienden, pero que lo único que pide es que lo hagan con respeto. Agregó que el debate lo pueden ganar fácilmente porque "está papita".



"Sin duda que hay bots, ahora que hubo una elección, hace poquito hubo un debate sobre esto, sobre el manejo de los bots, está demostrado, está comprobado que existe, entonces cuidado, porque podemos tener nosotros diferencias con el REFORMA, como las tenemos, y aprovechan el viaje los de otra facción conservadora, porque sí hay facciones, o sea, en el movimiento liberal siempre ha habido radicales y moderados, en el conservador lo mismo, en donde hubieron elecciones hubieron tres corrientes conservadoras, todo el abanico. Entonces, a lo mejor una facción del conservadurismo pues para confrontar más, echa a andar dispositivos en contra de un periódico para cargarnos a nosotros la culpa, eso puede también estar pasando. Yo no dudo de que simpatizantes nuestros respondan, eso sí, siempre lo hacen, no estoy evadiendo el que muchos que están en el movimiento nos defienden, yo siempre lo único que pido es que se haga con respeto, que se argumente y que además tenemos muchísimos elementos para debatir, podemos ganar fácilmente el debate, está papita. Sin insultar, pero puede estar ocurriendo también lo otro", afirmó.

Antes, López Obrador acusó al periódico REFORMA de negociar con la libertad de expresión, en lugar de ejercerla.

"Claro que voy a seguir hablando de los conservadores y la prensa fifí, no voy a limitarme, actuando con responsabilidad, garantizando el derecho de todos a expresarnos, manifestarnos, respetando la crítica, el derecho a disentir, pero tenemos que tener diálogo para que no haya dos cosas en el periodismo, con todo respeto. Una, que no haya simulación, que no quieran aparecer o aparentar que son independientes, que son objetivos cuando representan en este caso".

-¿En cuál?, se le preguntó.



"En el caso del REFORMA, al movimiento conservador, esa es una cosa, es mejor decir abiertamente, no confundir, el doctor Nava, Salvador Nava, un luchador por la democracia extraordinario, decía que en San Luis Potosí hay dos periódicos, habían más pero dos importantes, uno de plano en contra nuestra y el otro supuestamente plural, me acuerdo que decía el que más nos daña es el que simula, el supuestamente plural, porque la gente piensa que son independientes cuando lo cierto es que no lo son, o son independientes del pueblo, no del poder, entonces ese es un asunto que debe de tomarse con consideración".



"Y lo otro es que en vez de ejercer la libertad de expresión negocian con la libertad de expresión, o sea, se amparan en la libertad de expresión para negociar con ese derecho, cobrando subvenciones, lo que coloquialmente se conoce como 'chayote', yo les comentaba que antes aquí se le compraban servicios a columnistas, y ahí sí por cuestiones de dignidad no voy a mencionar los nombres pero acabo de decir, yo no digo mentiras, tengo las pruebas porque eso sí sería la agresión directa y sé lo que representa, eso sí estaría muy fuerte".



"Entonces son las dos cosas. ¿Cómo resolvemos esto? Con la transparencia, con la pluralidad, con el derecho de manifestación, garantizando a todos, libremente que nos manifestemos".



Previamente, al defender la "consulta" que realizó en Juchitán a mano alzada, arremetió de nuevo contra el periódico al reiterar que echó a andar una campaña contra los segundos pisos que construyó cuando fue Jefe de Gobierno de la capital del País.



"Los que están en contra pues son nuestros adversarios que ni siquiera viven en el Istmo, son los que no quieren que avancemos, que hagamos cosas, están apostando a que nos vaya mal, ya les he hablado varias veces de cómo cuando íbamos a construir los segundos pisos el periódico REFORMA echó a andar una campaña en contra de los segundos pisos, hicimos una consulta en aquel entonces telefónica, la gente dijo sí a los segundos pisos, se hicieron los segundos pisos, luego nos copiaron lo de los segundos pisos, con la diferencia de que los segundos pisos que construyeron después son de paga. Pero ya para entonces ese periódico ya no dijo nada, entonces siempre hay esta oposición que además es legítima, como lo es el que yo aclare, el que yo pueda ejercer mi derecho a la réplica".