Revelan identidades de miembros del CJNG acusados por EU de fraude

Sobre el fraude llevado a cabo por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en contra de estadounidenses con tiempos compartidos en Puerto Vallarta, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer los miembros detrás de esta estafa.

Sus nombres aparecen varias veces en las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, pero también en las acusaciones hechas por el gobierno federal sobre el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

Estos son los perfiles de los hombres detrás de estas las estafas:

Carlos Andrés Rivera Varela, alias ‘La Firma’

Nació el 19 de junio de 1986 en Cali, Colombia, aunque actualmente también tiene la nacionalidad mexicana.

En marzo de 2021, las cuentas de Rivera Varela fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, que lo señaló además por el atentado contra Omar García Harfuch, entonces secretario de seguridad de la Ciudad de México, y contra el exgobernador Aristóteles Sandoval.

Después, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo acusó de operar con recursos del Cártel de Jalisco Nueva Generación, actos de corrupción y tráfico de drogas, así como de trabajar para Gonzalo Mendoza Gaytán, alias "El Sapo", quien controla la plaza en Puerto Vallarta.

Francisco Gudiño Haro, alias ‘La Gallina’

El gobierno estadounidense dice que podría tener su domicilio en Guadalajara o Puerto Vallarta y tiene 36 años.

Reportes de la Sedena aseguran que, tras operar en Vallarta con ‘El Sapo’, se estableció en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Apareció junto con ‘La Firma’ en el señalamiento hecho por la UIF sobre el asesinato del exgobernador Sandoval y el atentado a García Harfuch.

En la acusación hecha el martes, las autoridades del país vecino lo implican en lavado de dinero, financiar narcolaboratorios y distribuir fentanilo con el dinero obtenido de los fraudes.

Julio César Montero Pinzón, alias ‘El Tarjetas’

Su nombre comenzó a sonar en julio de 2020, un mes después del atentado contra García Harfuch.

Autoridades capitalinas establecieron que era un hombre de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, para perpetrar el ataque referido.

El nombre de Montero Pinzón se integró a otra investigación capitalina en abril del 2021. Fue el asesinato de dos hombres israelíes en Plaza Artz en julio de 2019, pues el seguimiento de un celular en el sitio de la agresión ayudó a establecer dicho nexo.

No obstante, no fue hasta la sanción impuesta por la OFAC que en 2022 lo ligaron no sólo con ejecuciones, sino con actividades de lavado de dinero y extorsión desde Puerto Vallarta.

