EU destapa fraude del CJNG; estafaban desde call centers en México

Un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en colaboración con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el FBI, reveló una alarmante operación de fraude llevada a cabo por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Utilizando call centers ubicados en Jalisco, los miembros del CJNG estafan a ciudadanos estadounidenses que poseen tiempos compartidos en Puerto Vallarta.

Estos fraudes no solo generan ganancias ilícitas, sino que también se utilizan para lavar dinero y financiar la producción y distribución de fentanilo.

1/ Today, our Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned three Mexican accountants and four Mexican companies linked to timeshare fraud led by the Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). https://t.co/SbmOQ9rDYx