Anaya propone que el salario mínimo sea de $100

CIUDAD DE MÉXICO.- El candidato presidencial Ricardo Anaya prometió que, el primer día de su gobierno, decretará el aumento del salario mínimo a 100 pesos diarios y lo duplicará en cuatro años.

“Esta medida es de mínima y elemental justicia. A partir del primer día de mi mandato nadie que trabaje duro y honestamente va a pasar hambre”, subrayó el candidato de la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), informa el portal Proceso.

En su conferencia de prensa mañanera de este jueves, el panista rechazó que su propuesta se parezca a la que formuló Andrés Manuel López Obador para que el salario mínimo en México sea igual al de Estados Unidos.

“Yo tengo propuestas propias y es la que justamente hoy estoy presentando. Estoy convencido que es la mejor propuesta, la propuesta razonable, la sensata, la justa”, expuso Anaya, quien hoy se reunirá con los obispos de todo México.

Al respecto, expresó: “Compartiré mi agenda, las grandes prioridades, el diagnóstico que tengo del país, los objetivos y, por supuesto, la estrategia que estoy proponiendo para poder llevar a México de donde hoy nos encontramos, a ese objetivo de justicia con el que soñamos. Voy a compartir con detalle los puntos específicos de la agenda y, por supuesto, contestaré cualquier pregunta que ellos deseen formular”.

En la misma conferencia de prensa, volvió a rechazar el reto del priista José Antonio Meade para que transparente todo su patrimonio de la última década.

“No quiero ser ofensivo, no quiero menospreciar, pero no tiene absolutamente ningún sentido sentarse a debatir con quien no tiene ninguna posibilidad de ganar y que va absolutamente rezagado en un muy lejano tercer lugar”, dijo y se mostró confiado en que, también, derrotará a López Obrador.

Sobre su propuesta salarial, Anaya se comprometió a cambiar el mecanismo para fijar el salario mínimo mediante la creación de un consejo verdaderamente representativo, incluyente y plural que pueda monitorear el alza de los salarios mínimos, sus repercusiones y las medidas a tomar hacia el futuro para una verdadera política salarial.