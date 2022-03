Riña Querétaro: Por datos insuficientes liberan a dos de los 14 detenidos

Dos de los 14 detenidos por los hechos ocurridos en el estadio Corregidora fueron liberadores por falta de pruebas, dio a conocer la Fiscalía General del Estado (FGE) por medio de un comunicado.

En el caso de dos imputados de homicidio en grado de tentativa, su defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para determinar su situación legal.

Se presentaron fotografías donde se visualiza la posible participación de los dos imputados en la riña de Querétaro vs Atlas, sin embargo, la autoridad judicial determinó la no vinculación a proceso, pues consideró que no había certeza de que los materiales gráficos presentados como dados de prueba, fueran del lugar y la fecha de los hechos.

La Fiscalía General del Estado puntualizó que buscará apelar la postura del juez, al tener certeza que los datos de prueba son contundentes y suficientes parar demostrar la posible participación de los agresores.

La FGE también detalló que continuará el proceso de investigación contra todos los agresores aportando datos suficientes para demostrar la participación de todos los agresores.

La dependencia informó que seis de las personas se encuentran vinculadas a proceso y en prisión preventiva justificada. Se cuentan con datos suficientes para demostrar la participación de todos los agresores

Continúa proceso de investigación contra todos los agresores del partido Gallos vs Atlas, 6 de ellos se encuentran vinculadas a proceso y en prisión. Se cuentan con datos suficientes para demostrar la participación de todos los agresores



