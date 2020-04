Saben ustedes que soy hipertenso, me tomo mis pastillas, estoy bien de salud: AMLO

MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene cuidados especiales para proteger su salud frente a la pandemia del Covid-19.

En conferencia, el mandatario fue cuestionado sobre si ha sido sometido a revisiones en las últimas semanas, luego de realizar giras y actividades en las que estuvo en contacto con muchas personas.

En respuesta, el político tabasqueño informó que sólo cumple con las recomendaciones de sus médicos para mantener controlados sus padecimientos, como la hipertensión.

"Sobre mi salud, ya saben ustedes que soy hipertenso, me tomo mis pastillas que el médico indica, constantemente me estoy tomando la presión, estoy bien, tengo mi presión como de joven, no tengo problema, estoy bien de salud y me cuido", dijo.

"(Hago) lo que nos están recomendando a todos, no es un cuidado especial, porque si no no podría yo trabajar, tengo que tener reuniones, estamos teniendo reuniones diarias, a veces dos reuniones al día por lo del coronavirus, haciendo recuentos de cómo estamos, proyecciones, atendiendo todo".