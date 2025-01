Saxofonista María Elena Ríos interrumpe acto de Sheinbaum en Oaxaca.

Durante un acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en Oaxaca, la saxofonista María Elena Ríos irrumpió en el escenario para exigir justicia en su caso y señalar al gobernador Salomón Jara por presuntos vínculos con su agresor, Juan Antonio Vera Carrizal.

Ríos, quien en 2019 sufrió un ataque con ácido ordenado por Vera Carrizal, denunció públicamente que el gobierno estatal ha intentado desacreditar su lucha y revictimizarla. Con visible frustración, lanzó un mensaje directo al gobernador a través de una manta: