¿Se incineran los cadáveres de víctimas de Covid-19? Aquí el protocolo actual en México

MÉXICO.- Una de las preguntas más comunes en este tiempo de pandemia por Covid-19, es si los restos de los que murieron tras ser infectados por el coronavirus deberían ser incinerados o en su defecto, cúal es el protocolo sanitario que se está llevando a cabo.

El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, dijo al respecto que no es necesario cremar los cadáveres de las personas que mueren a causa del coronavirus. Asimismo afirmó que el protocolo para el manejo de cuerpos es el mismo que se sigue con cualquier persona que fallece en un hospital.

“Ante la inquietud de que si deben ser cremados, la respuesta es no, no se requiere porque la mecánica, el mecanismo de transmisión es la vía respiratoria, no es que emanen elementos infecciosos, no es así”, aseguró López-Gatell.

De igual manera el subsecretario de salud insistió que en la medida que se haga correctamente el manejo de cuerpos “no hay un riesgo de daño hacia el personal que labora ni en los campos clínicos ni en el proceso de disposición de cadáveres”.

Hugo López-Gatell explicó que debido a que el Covid-19 es prácticamente idéntico al virus de la influenza y la mayoría de agentes biológicos que provocan enfermedades respiratorias, se determinó que se deben seguir los protocolos ordinarios.

"Es un manejo general de protección, donde el personal de servicios de patología hace un procesamiento de los restos y utilizando mecanismos de protección personal y los equipos correspondientes que no son diferentes para el procesamiento de cualquier persona que fallezca por cualquier causa conocida o desconocida", remarcó el subsecretario de salud.







¿Hay algún procedimiento especial para la gestión de cadáveres de personas que han fallecido por causa del 2019-nCoV?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) detalla en su sitio oficial que no. No hay ningún procedimiento especial para la gestión de cadáveres de las personas que han fallecido por causa del 2019-nCoV.

La OMS recomienda a las autoridades y los establecimientos médicos aplicar sus políticas y reglamentos en vigor que guían la gestión post morten de las personas que han fallecido por enfermedades infecciosas.









Activistas ecológicos en contra de incineración de residuos de víctimas de Covid-19

La organización Ecologistas en Acción considera que la reciente medida española, la cual estipula que los residuos de sitios en contacto con el Covid-19, deben depositarse en los contenedores para ser incinerados, no es lo más sano y que hay alternativas.

“Las fábricas de cemento no son las instalaciones adecuadas para quemar estos residuos, porque no están diseñadas para eso y no tienen suficientes sistemas para reducir la contaminación atmosférica añadida que generará, porque ningún horno está preparado para que las bolsas de basura puedan introducirse sin ningún tratamiento previo (trituración, fragmentación) en el quemador principal ni en el precalcinador”, explican los activistas.

En segundo lugar, “aunque el virus se desactiva al cabo de unas horas, el manejo de esa basura pondría en riesgo la salud de trabajadores, y porque las fábricas de cemento deberían cesar su actividad en esta situación de crisis sanitaria y de confinamiento, pues no es una actividad esencial para la sociedad”.