Sedena alerta por uso de drones explosivos

Antonio Baranda

MÉXICO.- El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González, indicó que tras ataque con este tipo de drones explosivos a Policía en Aguililla, Michoacán, hay un detenido y sólo dos lesionados.

También aseguró que no han resultado tan dañinos debido a que no pueden cargar tantas cantidades.

"Pero no son de preocupación, no han sido lo efectivo que a lo mejor ellos quisieran tener, no han tenido la efectividad porque no pueden cargar cantidades que sean de tal manera dañina para el personal o para una instalación".

"La información que tenemos creo que nada más salieron dos con heridas en el brazo y en una pierna al parecer, fue todo el daño que le hicieron a la Policía del Estado empleando ese artefacto", comentó.