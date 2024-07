SEMEFO: Paola Andrea Bañuelos murió asfixiada por estrangulamiento

El Servicio Médico Forense (SEMEFO) ha revelado que Paola Andrea Bañuelos Flores, la joven de 23 años que desapareció el 8 de julio y que fue hallada muerta ayer, falleció a causa de asfixia por estrangulamiento.

Su cuerpo fue encontrado el jueves 11 de julio por la mañana, en una zona de siembra abandonada cerca de un canal de riego en Islas Agrarias B, al sur de Mexicali.

Su cuerpo sin vida ingresó al SEMEFO a las 11:41 de la noche de ese mismo día.

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado de Baja California aseguró en un comunicado que ya tenían ubicado al chofer de Didi (Sergio Daniel ‘N’) que recogió a Paola Andrea la madrugada del lunes en el bar La Consentida, antes de que se entregara de forma voluntaria.

El principal sospechoso del crimen de Paola Andrea se encuentra asegurado en Sonora, y se espera que sea trasladado a Baja California en las próximas horas.

Sergio Daniel cuenta con una carpeta de investigación por violencia intrafamiliar contra su ex pareja en Mexicali.

Sergio Daniel ‘N’, detalló que se entregó voluntariamente ya que sintió terror de las cientas de amenazas que él y su familia comenzaron a recibir desde que la noticia se hizo viral en redes sociales y en los medios de comunicación del país.