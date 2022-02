Senado declina investigar el caso de la Casa Houston del hijo de AMLO

El Senado de la República declinó la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) sobre que las autoridades investiguen a José Ramón Beltrán, primogénito del presidente Andrés Manuel López Obrador por el presunto conflicto de interés con Petróleos Mexicanos (Pemex), por la Casa Houston.

Este martes 15 de febrero, el PAN intervino en el Senado para debatir sobre si su solicitud de investigación hacía el hijo del mandatario procedía no. Sin embargo se informa que en el pleno comenzó una discusión.

Ante los ánimos encendidos la sesión tuvo que ser suspendida cuando apenas iniciaba, ya que la bancada del PAN junto con su coordinador, Julen Rementería, expuso una maqueta donde replicaba la Casa de Houston, residencia rentada por la esposa de López Beltrán, según la información brindada por la misma pareja.

Sin más preámbulo, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva continuó con la sesión, aunque sin éxito y optó por dar un receso, después de cuatro horas los coordinadores del senado pactaron con Ricardo Monreal discutir el tema de manera ordenada.

“Morena no rehúye el diálogo y votará porque se abra el debate, porque no tenemos nada que ocultar, tenemos al mejor presidente de la historia reciente del país, que recibió en herencia un país devastado, sin misericordia”. También resaltó que la “inmundicia política sea lo único que interese al poder conservador” expresó Monreal Ávila

Sánchez Cordero reiteró que cuando hay “gritos” se pierde el rumbo y cuando se terminan los argumentos inicia la calumnia y la descalificación perversa.

Mientras que la senadora panista, Kenia López Rabadan denunció por corrupción a López Obrador y a su hijo, por lo que reiteró que la FGR, la Secretaría de Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debería abrir una indagatoria por tráfico de influencias y cohecho, por haber habitado en la Casa Houston, propiedad de la compañía Baker Hughes, misma que tiene contratos con Pemex.

Mientras que los senadores, Bertha Caraveo y Antares Vázquez expresaron que no hay prueba de lo declarado por López Rabadan, y que el primogénito del mandatario, así como su esposa ya esclarecieron el tema.

Coludido a lo anterior, el Senado determinó que las pruebas proporcionadas por Mexicanos contra la corrupción y la Impunidad (MMCI) y LatinUs no son concluyentes, ya que no logran indicar que contrato se cerró para que la pareja de López Beltrán y Carolyn Adams pudiera rentar la casa, tampoco se encontraron elementos necesarios que vincularan a la mujer de José Ramón con Baker Hughes. Por ello la Cámara de Senadores decidió no investigar el caso.

(Con información de Infobae)

