Servidores públicos se unen al llamado de la revocación

Diversos pronunciamientos, por parte de servidores públicos, se han hecho en contra de la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) para posponer la realización de la consulta popular.

"Que se escuche esta voz desde todas las entidades federativas, las diputadas y diputados que suscribimos respaldamos la determinación del Presidente del Congreso Federal, el diputado Sergio Gutiérrez Luna en el sentido de agotar todas las vías jurisdiccionales, incluyendo las de carácter penal, a fin de lograr que se restablezca el orden constitucional y respaldaremos el proceso de Juicio Político en contra de los Consejeros que aprobaron este atropello a los Derechos Civiles y Políticos de millones de ciudadanos mexicanos", aseguraron diputados federales y locales guindas de las 32 entidades federativas, en un comunicado.

Por otro lado, alcaldesas y alcaldes, presidentas y presidentes municipales procedentes de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde e institutos políticos locales que conforman la Cuarta Transformación en todo el país, exigieron que la consulta de revocación se realice en la fecha señalada.

"Queremos que nuestras voces se escuchen desde Tijuana hasta Tapachula. Las mexicanas y mexicanos hemos recorrido un largo camino para dotarnos para hacer realidad nuestro derecho a la democracia participativa. Al lado del pueblo y con un compromiso firme con la democracia vamos a defender nuestro derecho a ser tomados en cuenta", confirmaron.

El dirigente de Morena, Mario Delgado, reconoció las muestras de respaldo y llamó a todos los simpatizantes de ese movimiento a “mantenerse unidos y activos para defender el derecho de las y los mexicanos a tener una democracia participativa".

“Uno de los objetivos de la Cuarta Transformación es darle todo el poder al pueblo de México, por eso, ante el atentado a la democracia que intenta perpetuar el Instituto Nacional Electoral (INE), la unión y la movilización serán la clave para lograr que la democracia participativa sea una realidad en el país y nunca más se vulneren los derechos políticos de la ciudadanía", comenó.

Morena continuará impulsando la revocación de mandato

"No se trata de un presidente ni de un partido, se trata de inaugurar en nuestro país un ejercicio de democracia participativa; estamos hablando de darle todo el poder a la gente, de darle herramientas para que no solo puedan poner presidentes sino también quitarlos”.

"Tal vez si la revocación de mandato hubiera existido antes, los presidentes pasados no hubieran actuado cómo actuaron, si hubieran sabido que la gente a la mitad del mandato los podía mandar de regreso a su casa hubieran buscado dar buenos resultado" destacó.

Reiteró que las y los consejeros del INE pretenden restringir un derecho constitucional, "lo cual representa una clara violación a nuestra Carta Magna".

"En lugar de tener una visión garantista de los derechos políticos de las y los mexicanos prefieren buscar pretextos para no respetarlos. Los exhortamos a actuar con responsabilidad y obedecer la petición de llevar cabo el ejercicio de revocación de mandato que casi seis millones de mexicanas y mexicanos han solicitado con su firma", finalizó.

Quienes no estén de acuerdo con que el pueblo de México tenga todo el poder no son demócratas. ¡Lo que está haciendo el @INEMexico es muy grave porque está violando la Constitución!



Es inédito en nuestro país que por la vía administrativa se pretenda cancelar un derecho político pic.twitter.com/mJXJ7sUWEe — Mario Delgado (@mario_delgado) December 20, 2021

Únete a nuestros grupos para enterarte de las noticias en todo momento:

WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/K1v1E39Ptds2wcQhpomLPp

WhatsApp (2): https://chat.whatsapp.com/FJ98jiimd4EHDerCQv0Kjk

Telegram: https://t.me/joinchat/8ARfcQNqlWUzZWRh

También te puede interesar:

Y sin amparos: Guanajuato aprueba el matrimonio igualitario

Hijos de “El Chapo” Guzmán organizan posada a nombre de su padre

Asesinan a joven doctora en Chiapas: Fiscalía investiga feminicidio