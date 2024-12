Sheinbaum descarta invasión de EU a México para combatir cárteles

Ante las declaraciones de Donald Trump sobre su intención de enviar al Ejército de Estados Unidos a México para enfrentar a los cárteles, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esta posibilidad no es considerada por su gobierno.

“Con respecto a la soberanía lo hacen las fuerzas de seguridad y así va a ser. No, no va a haber una invasión, eso no. No es un escenario que tengamos en mente y de todas maneras tenemos nuestro Himno Nacional”, comentó Sheinbaum en su conferencia matutina.