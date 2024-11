Sheinbaum destaca elogio de Trump por esfuerzos migratorios de México

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este jueves 28 de noviembre que durante su llamada con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump reconoció los esfuerzos de México en términos de migración.

“Todo esto se lo planteé y le dije: 'la caravana que puso en su publicación, esa caravana, en realidad no va a llegar a la frontera norte, porque tenemos una estrategia que se está atendiendo en nuestro país'. Evidentemente, reconoció este esfuerzo que se está haciendo y, además, después de ahí platicamos de otros temas", comentó Sheinbaum en su conferencia matutina.

La presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump conversaron ayer vía telefónica sobre migración y combate al tráfico de fentanilo, pero después cada uno reveló públicamente contenidos diferentes de su llamada.

El republicano aseguró en sus redes que, durante la plática, Sheinbaum ofreció detener la migración hacia Estados Unidos ‘cerrando’ la frontera.

Además, dio a conocer que también hablaron sobre lo que pueden hacer ambos países para detener el flujo y el consumo de drogas en Estados Unidos.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la mandataria contó que en su conversación con Trump le explicó que el fentanilo no es un problema grave en México gracias a las campañas de prevención y principalmente por la protección en las familias.

“Él me planteó la crisis humanitaria de fentanilo que están viviendo en Estados Unidos, me preguntó si en México teníamos problemas de consumo, le dije que realmente era muy poco, me preguntó por qué y le dije dos temas: uno, las familias mexicanas nos cuidamos entre nosotros, somos muy unidos en nuestras familias y nos protegemos”.