Sheinbaum llama a estudiantes de química a no producir fentanilo

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a los estudiantes de química del país a no involucrarse en la producción de fentanilo.

En Palacio Nacional, fue consultada sobre un artículo del New York Times que asegura que miembros del Cártel de Sinaloa estarían reclutando jóvenes químicos para optimizar la producción de esta sustancia y sus precursores.

En respuesta, Sheinbaum comentó que su único conocimiento relacionado con este tipo de situaciones proviene de la popular serie de televisión, ‘Breaking Bad’, que narra la historia de un profesor de química que fabrica drogas ilícitas.

“Pregunté en el gabinete y no hay información sobre esto. Ayer le preguntaba a Paulina porque hay una serie, ¿no? De lo que ocurre en Nuevo México, hay una serie muy conocida que recibió muchos premios de un profesor de química en Estados Unidos que hace apología de esto. Vi algunos capítulos, no la vi completa, tengo que decirlo, pero a la mejor de ahí lo sacaron porque no tenemos información”.

“En todo caso, a las y los estudiantes de química, que no se metan a eso”, aclaró y agregó que no tienen más información sobre eso.

“Entonces, esto que sale en el New York Times de que son jóvenes mexicanos estudiantes de química que están desarrollando las drogas, no necesariamente, empezó en otro lado, y que yo sepa, que haya visto, lo único que he visto es una serie de televisión de Estados Unidos que de alguna manera muestra cómo un profesor de química y además como si eso fuera bueno, se involucra en la producción de droga y en la venta”, expresó.