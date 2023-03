Si EU no entiende sobre el maíz transgénico, vamos a panel: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si no se logra un entendimiento con Estados Unidos respecto a la prohibición de maíz transgénico, irán a panel de solución de controversias dentro del T-MEC.

"Se va por buen camino en esta solicitud de consulta, pero todavía tenemos un mes y si no hay entendimiento, nos vamos al panel porque es un asunto para nosotros muy importante, es la salud de nuestro pueblo", dijo el Mandatario federal.

López Obrador rechazó que la prohibición a la importación de maíz transgénico viole el tratado con EU y Canadá.