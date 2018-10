Cinco tips para elegir seguro de viaje

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En los viajes, como en la vida, ser prevenido es sinónimo de tranquilidad. Por eso, cada vez son más viajeros los que tienen claro que contratar un buen seguro de viajes es el paso siguiente, tras reservar los vuelos y el hotel, en la preparación de un viaje.

De acuerdo con el portal Skycanner, lo mejor de un seguro de viaje es no tener que llegar a usarlo jamás, pero en caso de tener una necesidad médica o cualquier otro percance, contar con un buen seguro te asegurará estar bien cuidado y la ayuda necesaria para solucionar tu problema con la mayor facilidad.

Sin pagos previos

Si contratas un seguro con una elevada cobertura médica para ir bien tranquilo y en el momento de necesitarlo debes adelantar dinero de tu bolsillo, de poco te va a servir. Además, lo último que quieres en caso de necesitar asistencia médica es que tu seguro de viajes te lo ponga difícil con pagos y papeleos. Por ello, lo más recomendable es contratar un seguro de viaje que se haga cargo de los gastos médicos, tanto de las visitas como de transporte y medicamentos.

Debes saber, eso sí, que si por motivos de urgencia te diriges a un centro médico antes de ponerte en contacto con tu aseguradora, posiblemente sí deberás adelantar gastos y luego se te reembolsarán a la vuelta de tu viaje.

En tu idioma

Sean cuales sean las coberturas del seguro que elijas, es sumamente importante que, en caso de necesitar usarlas, seas atendido en tu propio idioma. Puede sonar de primeras a algo secundario pero es más importante de lo que parece. Imagina que en un momento difícil has de explicar en un idioma que no controlas cualquier tipo de dolencia que estás padeciendo, por ejemplo, en tu estómago.

Posibilidad de cancelación de viaje

¿Y si el problema surge antes del viaje? Muchos viajeros desconocen esta posibilidad, pero hay seguros de viaje que disponen de una cláusula de “anulación” o “cancelación”. Esto significa que, dentro de los límites contratados, tendrás asegurado el reembolso de los gastos del viaje que finalmente no podrás hacer y que proveedores como los de vuelos u hoteles no cubran directamente. Un seguro de viaje con anulación te asegura la devolución de muchos de los gastos contratados en caso de no poder disfrutar de tu viaje en una gran cantidad de situaciones diferentes.

Adaptado a tu viaje

De igual manera que cuando vuelas a un lugar frío incluyes en tu equipaje ropa de abrigo y cuando eliges un destino de playa no te olvidas de tu bañador, a la hora de contratar un buen seguro de viaje es importante elegir uno que se adapte al viaje que vas a realizar.

No todos los viajes son iguales, de igual manera lo que necesitas de tu seguro en una escapada por Europa no es lo mismo que lo que necesitas si viajas a Estados Unidos o a Tailandia.

Un seguro de viaje para todas las edades

No son pocas las compañías de seguros de viajes que esconden en su letra pequeña cláusulas en las que se priva, por motivos de edad, de muchos de sus beneficios a algunas personas. Viajar no entiende de edades, y por ello es importante que la correduría de seguros que elijas disponga de productos “para todos los públicos”.