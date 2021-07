SIPSE: Últimas noticias ⚡ hoy 28 de julio de 2021

Que no te agarren descuidado. Entérate de las noticias más relevantes para estar al día hoy 28 de julio de 2021.

Entérate cómo obtener certificado de vacunación

No has podido obtener tu certificado de vacunación, no te preocupas, entérate cómo descargarlo. Haz clic aquí para más información.

Joven recibe dosis de nada

En Sinaloa, un error le costo a una joven no recibir la dosis de la vacuna contra el COVID-19. Haz clic aquí para más información.

Ya no más Plaza de la Noche Triste

Claudia Sheinbaum informó que el nuevo nombre de las "Plaza de la Noche Triste" será "Plaza de la Noche Victoriosa". Haz clic aquí para más información.

Caeli se lanza contra YosStop

Caeli confesó que durante mucho tiempo fue víctima de "ciberbullyng" por parte de YosStop. Haz clic aquí para más información.

Gonzo es de género fluido

A través de la serie infantil "Muppets Babies" se dio a conocer que Gonzo es de género fluido. Haz clic aquí para más información.

Simone Biles abandona competencia

La gimnasta Simone Biles se retiró de la final debido a que no se encontraba en buena condición mental para competir. Haz clic aquí para más información.

Muere joey Jordison

El cofundador y baterista de Slipknot falleció a los 46 años de edad mientras dormía. Haz clic aquí para más información.

Aseguran casa de familia que mató a perro en Tlanepantla

La Fiscalía del Estado de México aseguró el domicilió donde una familia golpeo salvajemente a un canino luego de que mordiera a una mujer. Haz clic aquí para más información.

