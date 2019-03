El spot de Colosio que Zedillo encargó y que no fue transmitido

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de dos spots televisivos de Luis Donaldo Colosio que estaban listos para ser lanzados durante los últimos días de marzo de 1994 y que nunca fueron publicados, han sido difundidos esta semana, a 25 años del asesinato del candidato presidencial.

A través de su cuenta de Twitter Liébano Sáenz compartió la grabación que tiene una duración de 24 segundos.

“Este es uno de los dos promocionales que ya no vieron la luz pública porque el candidato Luis Donaldo Colosio fue asesinado hace 25 años”, escribió Sáenz quien fuera Secretario de Información y Propaganda del PRI.

“Ha llegado el momento de poner fin a la angustia que a todos nos produce la falta de seguridad y la injusticia. Me comprometo a trabajar con toda mi energía para nuestras familias cuenten con toda la seguridad de que la ley estará siempre de su lado”, menciona el ex candidato a la Presidencia.

Fue Ernesto Zedillo, coordinador de la campaña presidencial priista, quien encargó la elaboración de spots que se lanzarían casi a finales de mes, después de que Colosio emitiera aquel memorable discurso el 6 de marzo de 1994.

“Ernesto Zedillo me contrató después de que corrió a dos agencias [publicitarias] que no le funcionaron. Me preguntó cómo podíamos repetir el discurso del 6 de marzo. Yo le dije que cómo quería repetirlo si ya estaba en todos lados. Él me respondió que debía repetirse para que no se olvidara”, según una entrevista concedida por el publicista Carlos Alrazraki al periódico El Universal.

“Entonces lo convencí de que lo que seguía era que se tenía que dar a conocer al candidato y ligar su lema de bienestar para tu familia”, recordó el especialista.

Alazraki detalló que en un día se grabaron dos spots políticos, los cuales se tuvieron que realizar en varias ocasiones cada uno. Uno de ellos no fue autorizado para difundirse debido a que Zedillo argumentaba que Colosio hablaba muy rápido.

En aquel material se ve a Luis Donaldo Colosio en una biblioteca. Lleva puesto un traje oscuro, camisa blanca y una corbata grisácea. Aparece en escena con el cansancio acumulado de una campaña. Serio y convocando al electorado: “Ha llegado el momento de pasar de las buenas finanzas nacionales, a las buenas finanzas familiares. Desde ahora me comprometo a trabajar para que cada familia mexicana alcance el bienestar que sin duda se merece”.

Luego, desaparece la imagen de Colosio y aparece el emblema utilizado con una voz de fondo: “Colosio, bienestar para tu familia”.

El segundo spot es el que ha sido difundido recientemente.

“Nunca salieron esos spots, ya no hubo tiempo. Lo mataron”, comentó Carlos Alazraki.

Luis Donaldo Colosio fue asesinado la tarde del 23 de marzo de 1994 después de participar en un mitin en la colonia Lomas Taurinas en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Colosio caminaba y saludaba a la gente mientras se abría paso entre la multitud; de pronto emergió una mano con una pistola que le apuntó a la cabeza y disparó sin titubear.

Mario Aburto Martínez es el hombre al que el Estado mexicano acusa de haber matado de dos tiros a Luis Donaldo Colosio Murrieta y el reo más protegido bajo datos cerrados. Su expediente está clasificado como confidencial y ningún mexicano que no sea él mismo puede tener acceso.

Colosio era considerado seguro sucesor del Presidente Carlos Salinas de Gortari debido al férreo control que el PRI mantenía sobre el Gobierno.

Aunque se detuvo en el momento al presunto asesino material, Mario Aburto, quien actualmente cumple una condena en prisión, las investigaciones se prolongaron durante años en busca de un posible autor intelectual o de un complot.

Su asesinato se considera el magnicidio más grande en México desde 1928, cuando fue asesinado el Presidente electo Álvaro Obregón, quien ya había sido Presidente en el periodo 1920-1924.

(Con información de Sin Embargo y El Universal)