¡No te pierdas el Spring break 2019!

Redacción/SIPSE

CANCÚN.- El Spring Break (vacaciones de primavera) es uno de los eventos más esperados por miles de personas que se dan cita en distintos puntos del mundo para celebrar el inicio de las vacaciones.

En México, el punto de referencia para disfrutar de este evento es Cancún. A continuación te resolvemos algunas dudas sobre el Spring Break.

¿Cuándo es el Spring Break 2019?

El Spring Break se extienden desde finales de febrero hasta mediados de abril. Sin embargo, las fechas pueden variar dependiendo de la universidad, así que se recomienda verificar con su escuela las fechas.

Checa el código de conducta

Entre las las prohibiciones y recomendaciones que hacen autoridades mexicanas a los vacacionistas están no ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, no conducir en estado de ebriedad, evitar mostrar su cuerpo desnudo, conducirse con respeto a las autoridades, no provocar daños a la propiedad privada, contar siempre con su documentación a la mano, así como proporcionarles los números de emergencias.

Anticipa tu viaje

Si pretendes viajar durante el evento más esperado del año en Cancún, ten en cuenta que la ocupación hotelera estará a tope, además de que los servicios estarán también a precio elevado debido a la gran demanda de extranjeros que buscan ocuparlos. Reserva y asegura tu habitación antes de querer ir a la aventura.

Toma tus precauciones en la fiesta

Si asistes a esta fiesta asegúrate de ir acompañado y si vas a beber que sea con moderación. Viajar con amigos para vivir esta experiencia es una de las mejores decisiones que podrás realizar. Sin duda se fortalecerán los vínculos al vivir este clase de aventuras.

Aunque considera divertirte sanamente, pese a que este evento es catalogado por muchos como de excesos, es responsabilidad de cada quien la forma de divertirse. No olvides tomar tus medidas de seguridad y conocer otros consejos de viaje que pueden hacer más fácil tu estancia.

También debes considerar Tulum y Playa del Carmen

Pese a que Cancún es el destino predilecto de los vacacionistas, el resto de los destinos como Playa del Carmen y Tulum ofrecen también gran variedad de actividades. Los vacacionistas suelen por lo general pagar estancias todo incluido en resort en la Riviera Maya, así que la fiesta para ellos no papará.

Practica tu inglés en el Spring Break

Si tu inglés no es muy bueno, acá podrás practicarlo. El Spring Break es una excelente oportunidad para conocer personas. Por lo general, la mayoría de las personas están dispuestas a entablar una conversación e incluso, compartir contigo la fiesta.