SRE anuncia demora en traslado de restos de Orión Hernández

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que por problemas logísticos de la aerolínea comercial, el traslado de los restos de Orión Hernández Radoux a México se demoró un día, por lo que arribarán hasta mañana 31 de mayo.

En una nota informativa, la dependencia señaló que los restos ya partieron este jueves del Aeropuerto Internacional Ben Gurión de Tel Aviv, Israel, donde se encontraban.

Orión se encontraba en el festival de música electrónica "Nova" en Israel cuando ocurrió el ataque terrorista perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023, de donde fue secuestrado y posteriormente asesinado.

El pasado 24 de mayo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) localizaron sus restos en Jabaliya, en el norte de Palestina, estaban junto a los de israelo-brasileño Michel.

Cuerpo de Orión Hernández fue usado como ‘trofeo’ por Hamás

El cuerpo de Orión Hernández Radoux fue recuperado en la ciudad de Jabaliya la noche de este viernes, tiempo local en Israel, en medio de intensos combates con Hamás, dijo al medio nacional Reforma el Mayor Roni Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Orión Hernández Radoux was tragically murdered with his girlfriend Shani Louk by Hamas terrorists on 10/7.



Thousands attended his burial ceremony in Tel Aviv yesterday after his body was recovered from Gaza.



May his memory forever be a blessing. pic.twitter.com/03iCW71bAE