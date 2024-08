SRE trabaja en recuperar el cuerpo del mexicano que murió en Ucrania

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) informó que está haciendo todo lo posible por recuperar el cuerpo de Carlos Jesús González Mendoza, mexicano que falleció durante un ataque ruso en Ucrania.

El martes 27 de agosto de este año, dos usuarios en X (antes Twitter) lamentaron la muerte de González, quien dejó su hogar para luchar como voluntario en el Ejército ucraniano.

Hasta ese momento, las autoridades mexicanas no habían confirmado la veracidad de las publicaciones en dicha red social.

Yesterday was one of the biggest Russian attacks on Ukraine since the beginning of the invasion in February 2022. It is estimated that 200 drones, and missiles were launched at Ukraine causing power outages, and injuring at least 50, killing 7. Soon after these attacks, I was… pic.twitter.com/IXMrN9XcLe