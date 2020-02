Subsecretario de salud confirma el primer caso de Covid-19 en México

MÉXICO.- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que se tiene el primer caso de coronavirus en México en un paciente aislado ayer en el Instituto de Enfermedades Respiratorias (INER), en la capital del país.

El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, @HLGatell, confirma el primer caso de coronavirus #COVID19 en México. Se investigan otro casos sospechosos.#ConferenciaPresidente pic.twitter.com/yijks79HoW — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) February 28, 2020

También te puede interesar: Pide AMLO 'no exagerar' por coronavirus

En conferencia de prensa informó que el paciente dio positivo en primera y segunda prueba por covid-19, e indicó que hay un segundo caso de estudio en Sinaloa. El paciente permanece en un hotel.

"Lo advertimos desde el inicio. Esto no se puede contener, lo que no quiere decir que no pueda mitigarse. En su mayoría, más del 90 por ciento, son enfermedades con síntomas leves, como catarro", señaló el funcionario de la Secretaría de Salud