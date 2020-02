Tabasqueños amenazan con linchar a personal de CFE si les cortan la luz

VILLAHERMOSA, Tabasco.- Al menos 52 comunidades indígenas de Tabasco se declararon en “resistencia civil” y advirtieron que “lincharán” al personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que acuda a cortar el servicio energía eléctrica.

El vocero del movimiento, Nicolás Sánchez, informó que adoptaron esta medida por las constantes quejas de pobladores por las altas tarifas que aparecen en sus recibos.

"Estamos dispuestos a pagar, pero que sea lo justo, nuestra resistencia se basa en no-pago, no dejaremos a ningún trabajador de la CFE a hacer cortes en estas comunidades, no dejaremos a ningún trabajador que tome lectura de los medidores, serán corridos, no permitiremos que ningún (personal) jurídico de la CFE venga a amedrentar con embargar lo poco que tenemos", expresó en rueda de prensa.

Los inconformes, principalmente de regiones indígenas del municipio de Centro, señalaron que en invierno no se subsidia el servicio y por eso los recibos llegan altos.

Sánchez puntualizó que piden que en Tabasco, durante todo el año, exista una sola tarifa preferencial, en lugar de dos, cómo se maneja actualmente.

Al respecto, el gobernador morenista Adán Augusto López Hernández señaló que la tarifa de energía que tiene Tabasco “es la más baja del país”.

Al menos 500 mil usuarios en Tabasco tienen una deuda con CFE por 11 mil millones de pesos desde 1995.

El 23 de mayo del año pasado el gobierno estatal suscribió con la CFE el programa Adiós a tu deuda, que consiste en que la federación absorba la cartera vencida con la empresa productiva del Estado, sin embargo, no se logró la regularización de todos los usuarios.