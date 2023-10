¿Tenemos la culpa? AMLO arremete contra EU por tema de fentanilo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que aquellos en Estados Unidos que culpan a México de la crisis que enfrentan de fentanilo, son expertos en culparnos de lo que les pasa.

Además destacó que ignoran el esfuerzo que realiza el gobierno mexicano para disminuir el tráfico de esta droga, para sus propios fines políticos.

‘Estos temas los utilizan para la propaganda, ya sea un partido u otro, quienes más están usando el tema migratorio y de fentanilo, son republicanos, pero no creo que les funcione porque cada vez hay más información en el pueblo estadounidense, y saben que estamos haciendo nosotros un esfuerzo, estamos ayudando al problema que tienen en Estados Unidos, que no lo han resuelto estos políticos falsarios, porque pierden la vida 100 mil jóvenes cada año, son tan chuecos que lo único que hacen es voltear a México y culparnos a nosotros, son expertos, especialistas en ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, políticos sin principios, sin ideales, deshonestos, oportunistas’, declaró.