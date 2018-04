Trump logra unir a los candidatos a la presidencia

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El anunció del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, provocó no sólo la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto, también una postura común de los candidatos a sucederle, pese a que, de acuerdo a los expertos, usualmente la política exterior no es una prioridad dentro de las agendas de los candidatos mexicanos.

“Las respuestas que ha dado el gobierno mexicano han sido para no conflictuarse. Pero, en buena medida, muchos mexicanos esperan que la respuesta sea más sólida. Ese sería el elemento principal que jugaría en el contexto electoral, es decir, cómo los candidatos y los partidos toman esa posición que no ha querido adoptar el actual gobierno”, señaló el politólogo Gustavo López Montiel, del Instituto Tecnológi co de Monterrey.

Correcta, pero insuficiente: Anaya

Tras el mensaje del presidente Peña Nieto, Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición ‘Por México al Frente’, dijo durante su visita a Amozoc, Puebla que la respuesta del mandatario mexicano fue "correcta pero insuficiente".

“Es correcto que se haya fijado una posición por parte del gobierno federal pero no es suficiente, necesitamos decir con toda claridad al gobierno estadounidense que todo lo que Estados Unidos y México están negociando, está condicionado a que el presidente de la Unión Americana cese en sus amenazas, en sus ataques al pueblo de México”, anotó.

Luego del mensaje del presidente Enrique Peña Nieto, el abanderado de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, consideró absolutamente inaceptable que Trump esté planteando militarizar la frontera.

Anaya Cortés sostuvo que el cierre de filas no es con el presidente, sino con el país. ”El cierre de filas no debe ser entorno a una persona o a un partido, el cierre de filas debe ser con un país y entorno a los intereses de México”.

La patria es primero: López Obrador

Desde Reynosa, Tamaulipas, el candidato presidencial de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Andrés Manuel López Obrador, dijo que coincide con el presidente Enrique Peña Nieto en la respuesta que dio ante los recientes señalamientos del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, porque por encima de las diferencias está el interés nacional.

Durante el segundo acto que tuvo en esta entidad, el abanderado puntualizó: “¿Qué creen? Apoyo lo que dijo el Presidente de México, apoyo lo que dijo Enrique Peña Nieto, porque por encima de nuestras diferencias está el interés nacional, la patria es primero”.

Por otra parte reiteró que se revisarán las reformas estructurales aprobadas en la presente administración y “vamos a revisar todos los contratos que entregaron en las zonas petroleras; no queremos contratos leoninos, no queremos contratos manchados de corrupción”.

Firmes en apoyo al presidente: Meade

Por su parte, José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición ‘Todos por México’, suscribió la firme posición del presidente Enrique Peña Nieto en defensa de la soberanía y dignidad nacional, ante las decisión del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, de militarizar la frontera.

Además, mediante su cuenta en Twitter, respaldó la postura de sus adversarios Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y Margarita Zavala en torno a ese tema, pues sostuvo que "unidos somos más fuertes".

Por defender la dignidad de México: Zavala

En tanto, la aspirante presidencial por la vía independiente Margarita Zavala, aplaudió el mensaje que emitió este jueves el presidente Enrique Peña Nieto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump quien amenazó con enviar militares a la zona fronteriza.

Opinó que pese al encono que representan las campañas presidenciales, todos los candidatos se unen en una sola voz para defender la dignidad de México.

De manera previa la aspirante presidencial entregó una carta dirigida al mandatario Donald Trump, en la embajada de Estados Unidos en la que lo insta a considerar la determinación de enviar a la Guardia Civil a la frontera con la nación mexicana.