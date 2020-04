Tuiteros acusan golpe de estado: filtran audio de Pedro Ferriz con miembros del ITAM

Pedro Ferriz es tendencia en Twitter tras cobrar relevancia un audio de fecha reciente en el que el comunicador conversa con supuestos miembros del ITAM y con quienes comparte su visión opositora a López Obrador.

Durante su presentación, Ferriz comparte con quienes le escuchan que el presidente AMLO está llegando al límite y que, por tanto, es necesario tomar otro rumbo.

“Entra este hombre (AMLO) y nos pega la pandemia. Para mí, el límite de López Obrador y sus payasadas fue ayer. Yo tengo una campaña que voy a usar en el programa hasta que me lo quiten: no tenemos presidente, no hay gobierno”, dijo.

El popular presentador de noticias y precandidato a la presidencia, aseguró que es momento de asumir riesgos y de que el país se de cuenta que “a situaciones diferentes debemos tener actitudes diferentes”.

“Pienso que si queremos realmente que el país tome otro rumbo, vamos a tener que entrar en una zona que nunca habíamos entrado como sociedad y es una zona de riesgo. Para que cambien las cosas, vamos a tener que arriesgar”, propuso.

Adelantó también la rebeldía del gobernador de Jalisco y el rechazo de empresarios a la mansedumbre del Consejo Coordinador Empresarial frente a las medidas del Ejecutivo federal, hecho que efectivamente ocurrió el pasado 6 de abril.

“Se está cocinando que el propio gobernador de Jalisco se va a levantar y va a decir ‘bajo estas condiciones, el occidente no tiene un plan de recuperación y desconozco al presidente de México’. Si empieza a venir esto, se va a dar una tendencia de efecto dominó y entonces podremos empezar a despertar de esta pesadilla y vamos a empezarnos a dar cuenta que sí es cierto, que sí traemos una enfermedad, ya nos inyectaron y no va a ser la primera. Tienen que venir muchos movimientos”, les confió.

En la conversación, participan presumiblemente Carlos Chavero, Carlos Sánchez, Eduardo de la Fuente, Gustavo de la Serna, Jorge Alegría, Javier de Uriarte y José Tena. Por la manera en que transcurren los diálogos, el encuentro se mantuvo por vídeo o audio conferencia y en el marco de una mentoría empresarial solicitada por los asistentes.

A ellos, Ferriz les sugirió acciones de resistencia civil en caso de que López Obrador mantenga sus planes económicos.

“Todo proceso de deterioro político tiene siempre una reacción. A esos se les llama ‘reaccionarios’, que tiene una connotación positiva si en la reacción hay una pretensión que perseguimos, pero si decimos reaccionarios y lo escucha Andrés Manuel pues entonces tienen una connotación diferente”.

Y agregó:

“Yo creo que el país va a entrar en una tónica reaccionaria, y lo que tiene que pasar es que nos empiece a ir el miedo, y que la situación acuciante empiece a apretarlos más. Por ponerles un ejemplo, el cálculo que traemos es que de aquí a que termine la pandemia en el país se perderán entre 1 millón y medio y 2 millones de empleos. Bajo esa perspectiva, difícilmente podríamos levantar a nuestras empresas si, a parte de que traemos aquí la soga al cuello, hay un gobierno que nos nos hace concesiones y que no nos da oxígeno para seguir respirando”.

Esa y otras afirmaciones sustentan la acusación que se ha desatado en las redes sociales, aunque algunos internautas sospechan que se trata de una “auto sabotaje” y por ciertas cuentas que han sido identificadas por la redacción de Sipse.

El origen la filtración del audio de Pedro Ferriz

Varias cuentas de Twitter están relacionadas a la filtración del audio de Pedro Ferriz que ha cobrado relevancia durante las primeras horas de hoy lunes 20 de abril.

En orden cronológico, el pasado 18 de abril, a las 09:54 am, el usuario de Twitter Kary Chávez (@Solfelya) ofreció al periodista Julio Astillero (@julioastillero) un audio relacionado a Ferriz. La descripción que proporciona la informante en su oferta apunta al mismo archivo que hoy se está compartiendo como la más reciente filtración que involucra al comunicador mexicano.

Foto: Captura de Pantalla

“@julioastilero circula un audio en whats: charla Pedro Ferriz (papá) con empresarios. Sin duda es fresco porque habla del fideicomiso, impuestos, pandemia y tumbar al presidente El diablo no duerme pero siempre es bueno saber cómo piensa un delincuente ¿Donde le envío el audio?”, escribió el tuitero.

Kary Chávez abrió su cuenta en el año en diciembre de 2014 y, a la fecha, sólo le siguen 13 personas. “Oaxaca me adoptó y disfruto vivir aquí pero me entristece ver muchas injusticias… así que las denuncio”, así se describe en su perfil, en el que Chávez publica contenido a favor de Andrés Manuel López Obrador.

Ese mismo día, pero 13 horas y 32 minutos después, el usuario Mercedes Sanz (@Mercede98592169) ofrece el audio que todos están escuchando hoy a diversos usuarios, el primero de ellos Perla Tapia (@Marinp11971). La conversación de más de 60 minutos de duración está alojada en la plataforma de Chirbit y fue publicada por un usuario identificado como Jorgino.

Foto: Captura de Pantalla

Foto: Captura de Pantalla

Mercedes Sanz abrió su cuenta en mayo de 2018. Es seguida por 1,876 cuentas y en su perfil se “declara culpable de seguir a AMLO de corazón y por convicción”. En tanto, Perla Tapia se unió a Twitter en 2019, cuenta con 5,682 seguidores y uno de ellos es el conocido productor Epigmenio Ibarra.

Ni Julio Astillero ni Epigmenio Ibarra acusaron de recibido el archivo de audio ofrecido por Kary Chávez y Mercedes Sans. Tampoco lo compartieron.

El primer intento de filtración se hizo en los minutos en que cobraba relevancia en redes la polémica de Javier Alatorre y su “no le haga caso” a Hugo López-Gatell.

Escucha el audio