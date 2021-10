UNAM dará curso gratis para leer y entender al escritor Dostoyevski

Para el escritor Eloy Urroz, Fiódor Dostoyevski es el más grande novelista de todos los tiempos, "Lo es por encima de Balzac, de Cervantes, incluso de Tolstoi, de Marcel Proust, de James Joyce y de Henry James, Dostoievski está incluso por encima de un escritor que él amaba: Charles Dickens", afirma el narrador que a partir de este miércoles dictará el curso "Dostoyevski: El mejor novelista de todos los tiempos. A 200 años de su nacimiento", dentro del programa Grandes Maestros. UNAM.

El curso organizado por CulturaUNAM que Eloy Urroz impartirá como maestro invitado los días 6, 13, 20, 27 de octubre y 3, 10 y 17 de noviembre, a las 17:30 horas por el canal de YouTube de Cultura en Directo.UNAM y en diversas cuentas de Facebook de CulturaUNAM, está dirigido a todo público y será totalmente en línea y gratuito.

En entrevista vía telefónica, Urroz asegura que Dostoyevski encarna todas las paradojas de su tiempo y esas paradojas están en sus novelas y cuentos, "las paradojas entre las grandes disputas entre los occidentalistas y los nacionalistas, los antisemitas, los super ultraortodoxos cristianos como Dostoyevski, los liberales contra los conservadores, todo encarna Dostoyevski porque él fue las dos cosas antes y después de Siberia, pero no sólo eso, tenía la inteligencia y la sabiduría para comprender las contradicciones, y por eso encarna el irracionalismo".

El doctor en Letras Hispánicas por la Universidad de California en Los Ángeles realizará un análisis intelectual y biográfico de Fiódor Mijáilovich Dostoyevski (Moscú, 1821–1881), un escritor que, asegura, merece la pena leer y releer.

"Yo como muchos me enamoré de ‘El jugador’, me apasioné con ‘Crimen y castigo’ a los 18-20 años de edad, a partir de entonces nunca lo he soltado, pero hace 3 años pensé que era el momento de dedicarse a un proyecto de leer toda su literatura y que culmina con este curso de 7 sesiones. Es muy largo, cada sesión dura aproximadamente una hora y media, pero se van cubriendo casi todas las etapas de Dostoyevski y casi todas sus grandes novelas", asegura Urroz.

Su incursión al universo de Dostoyevski comenzó hace tres años cuando decidió leer la gran biografía del escritor ruso escrita por el norteamericano Joseph Frank publicada en cinco volúmenes traducidos por el Fondo de Cultura Económica, "estamos hablando de casi 4 mil páginas de la más exhaustiva revisión de toda la vida y obra de Dostoyevski, y al tiempo de toda la historia del siglo XIX rusa", señala Urroz.

El narrador, ensayista y académico asegura que al autor de "Crimen y castigo" y "Los hermanos Karamázov" le tocó vivir todas las convulsiones y los atentados terroristas contra los distintos zares rusos, todos los movimientos socioculturales que se estaban dando en esa época, todo eso que vivió Dostoyevski lo reflejó en sus novelas.

"Conforme yo iba leyendo la biografía de Joseph Frank para tener una idea clara de qué estaba pasando en su sique y en su proceso espiritual, emocional y psicológico, fui leyendo cada una de sus novelas, desde ‘Pobres gentes’, que publica en 1845, su primera novela epistolar, pasando por ‘El doble’, que la escribe unos meses después, y a partir de allí una a una hasta llegar a ‘Los hermanos Karamázov’", señala Urroz.

Ese es el hilo con el que ha programado el curso en siete sesiones. En la primera sesión se revisarán los primeros 25 años de Dostoyevski, de 1821 a 1846, así como sus dos primeras novelas: "Pobres gentes" (1844-1846) y "El doble" (1846). En la segunda sesión abordará su participación en el Círculo de Petrashevski, su detención y su exilio forzado en Siberia, de 1847 a 1860, y las novelas "La aldea de Stepanchikovo" (1859) y "Memoria de la casa de los muertos" (1862).

En la tercera sesión abarcará el periodo de 1861 a 1862, y revisará novelas como "Humillados y ofendidos", "Crimen y castigo" (1866) y "El jugador" (1867). La cuarta sesión estará dedicada al contexto, ambiente, ideología e historia que nutrieron a "Crimen y castigo". Mientras que la quita sesión estará dedicada a la novela "El idiota", escrita entre 1868 y 1869, que consideran la novela más autobiográfica.

Durante la sexta sesión Eloy Urroz hará una breve revisión a las obras que antecedieron a "Los hermanos Karamázov", como son "El eterno marido" (1870), "Los demonios" (1870-1872) y "El adolescente" (1875-1876), también repasará la década de 1870-1880, las novelas y relatos breves más importantes de esta época, su viraje ideológico y político, algunos de los artículos de su "Diario de un escritor".

La séptima y última sesión estará dedicada al análisis de "Los hermanos Karamázov", que Vladimir Nabovok dijo se trataba del ejemplo más perfecto de la técnica de relato detectivesco, una novela totalizadora a la vez que una obra repleta de intriga.

"Son justamente las novelas postsiberianas, las que escribió a partir de 1861 con ‘Humillados y ofendidos’ y todas las que le siguieron hasta la última ‘Los hermanos Kamarázov’, en 1880, meses antes de su muerte, todas esas novelas justamente son las que lo hacen el novelista que es hoy", señaló Eloy Urroz, quien aseguró que está muy emocionado de compartir algo de Dostoievski para quien quiera profundizar en la literatura de este grandioso autor ruso de quien se cumplen en noviembre 200 años de su nacimiento y 140 de su muerte.

Mayores informes en grandesmaestros.unam.mx/

