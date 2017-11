Estudiante de la UNAM se despide en Facebook antes de suicidarse

Agencia

MÉXICO.- Siete minutos antes de que autoridades reportaran su muerte por caída desde un quinto piso de Ciudad Universitaria, Roberto Carlos publicó un mensaje de despedida en su cuenta de Facebook, informó el portal Milenio.

"No me hagan más de lo que fui. Solo fui un hombre solitario. Agradezco haberlos conocido, a todos. Se merecen más de lo que creen. Los llevare siempre conmigo. Adiós. (sic)", publicó el estudiante de la Facultad de Arquitectura a las 22:43 del 27 de noviembre, con la canción "In my life", de The Beatles.

De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría capitalina, el joven de 22 años murió "alrededor de las 22:50 horas de este lunes, en inmediaciones de la Facultad de Medicina".

La Universidad Nacional Autónoma de México informó que el estudiante hallado muerto en Ciudad Universitaria dejó una nota a sus familiares donde mencionaba sobre su decisión de quitarse la vida.

Ministerio Público

Según la Procuraduría capitalina, un testigo de los hechos refirió que el joven amenazó con lanzarse al vacío desde el quinto piso de uno de los edificios y al momento que los elementos de seguridad de la UNAM llegaron al lugar, la víctima ya había fallecido debido a la caída.

El agente del Ministerio Público inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio y dio intervención a elementos de la Policía de Investigación para realizar las primeras diligencias.

El cuerpo del estudiante fue entregado el martes a sus familiares.